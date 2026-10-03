Franța și Germania vor Scut Spațial European, pentru protejarea sateliților UE, dar să rămână „suverane” pe tehnologiile militare

Președintele francez, Emmanuel Macron, alături de cancelarul german, Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images

Franța și Germania se află în fruntea unei inițiativei prin care 7 țări europene propun ca viitorul Scut Spațial European să fie regândit în jurul protejării sistemelor spațiale ale UE, dar cu păstrarea capacităților militare la nivel național, informează Euronews.

Germania, Franța, Austria, Belgia, Spania, Țările de Jos/Olanda și Suedia vor o regândire fundamentală a acestui Scut European, în cadrul unei arhitecturi de securitate spațială care să se concentreze în primul rând pe protejarea sistemelor spațiale europene. Dezvoltarea capacităților de apărare va fi decisă la nivel național.

Inițiativa, privită inițial cu suspiciune de Paris și Berlin, a fost lansată anul trecut de Bruxelles, în cadrul Foii de Parcurs pentru Pregătirea Apărării 2030. Acum, Franța și Germania și-au conturat deja propria viziune asupra securității spațiale, conform unui document obținut de Euronews.

„Este necesar să concepem o arhitectură europeană de securitate spațială care să integreze în mod semnificativ capacitățile spațiale existente și emergente ale statelor membre, precum și mecanismele UE deja agreate și să evităm duplicarea inutilă”, se arată în document.

Potrivit documentului, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SAE) al UE nu au reușit să definească scopul și domeniul inițiativei, în ciuda a trei workshop-uri dedicate în ultimele șase luni.

Semnatarii documentului susțin însă că inițiativa UE ar trebui redenumită, deoarece cuvântul „scut” este înșelător: el implică dezvoltarea capacităților UE.

„Dincolo de nume, este esențial să reiterăm că responsabilitatea pentru chestiuni de securitate și apărare, inclusiv achiziția, operarea și protecția sistemelor spațiale folosite în scopuri de securitate și apărare, revine în exclusivitate statelor membre,” se arată în document.

Cele 7 guverne, în frunte cu Germania și Franța sprijină coordonarea la nivelul UE a achizițiilor pentru capacitățile militare spațiale, pe măsură ce statele membre continuă să-și extindă programele naționale.

De asemenea, guvernele semnatare vor ca inițiativa să integreze capacitățile naționale existente și emergente, să evite dublarea eforturilor și să creeze condițiile potrivite pentru ca industria să furnizeze produsele necesare. Statele membre ar trebui să conducă, iar instituțiile UE să sprijine în limitele lor, pentru a spori securitatea europeană în spațiu împotriva unei game largi de amenințări în evoluție.

„Ca state membre, vedem o nevoie urgentă de a proteja și, dacă este necesar, de a apăra sistemele și infrastructura noastră spațială — inclusiv sistemele spațiale ale UE — împotriva multiplicării riscurilor și amenințărilor, pentru că domeniul spațial a devenit un domeniu contestat”, se arată în document. Ideea centrală a inițiativei, arată semnatarii, ar trebui să fie reziliența și apărarea sistemelor spațiale ale UE, respectând în același timp competențele naționale în materie de apărare și dezvoltare a capacităților militare.