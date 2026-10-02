Emil Boc spune că migranții care vin la muncă în România "încep să devină o problemă". Primarul Clujului cere ca aceștia să dea teste

Emil Boc avertizează asupra muncitorilor non-UE care vin în România. Sursa foto: Antena 3 CNN

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat, vineri, că în oraşul său sunt peste 20.000 de muncitori care provin din ţări non-UE, iar aceşti oameni "nu cunosc limba, nu cunosc cultura noastră, nu înțeleg modul nostru de a fi și de a ne comporta, iar acest lucru începe să devină o problemă în comunitate". Boc propune ca aceşti lucrători să susţină anumite teste pentru a fi integraţi în societatea noastră. "Vom afecta calitatea vieții oamenilor noștri, iar acest lucru trebuie luat foarte în serios. Acum, cât încă nu este prea târziu", a declarat edilul din Cluj-Napoca, potrivit Hotnews.

Boc a mai transmis că numărul muncitorilor străini non-UE care vin în România crește de la 10.000 la 100.000 de persoane pe an.

"Nu vreau să fiu extremist. Am peste 20.000 de persoane din afara UE în orașul meu și acest lucru începe să devină o problemă. Nu cunosc limba, nu cunosc cultura noastră, nu înțeleg modul nostru de a fi și de a ne comporta, iar acest lucru începe să devină o problemă în comunitate.

Sunt bineveniți, însă să existe un test de cunoștințe de bază, cunoașterea de bază a limbii, un nivel minim de integrare și respectarea regulilor țării. Altfel, vom ajunge să avem o problemă foarte mare.

Vom afecta calitatea vieții oamenilor noștri, iar acest lucru trebuie luat foarte în serios. Acum, cât încă nu este prea târziu. Numărul lor crește de la 10.000 la 100.000 de persoane pe an", a declarat Boc, potrivit sursei amintite.

Primarul din Cluj-Napoca a cerut şi o strategie pentru repatrierea românilor care muncesc în străiniătate şi pentru integrarea europenilor creştini:

"Și oamenii noștri lucrează în afara țării, în Europa. Dar haideți să ne concentrăm pe cum îi putem aduce înapoi, cum îi putem face să se întoarcă și cum îi putem integra pe europenii creștini, care înțeleg mai bine mentalitatea și cultura noastră".