Muncitorii asiatici se răcoresc alături de români în râul Ciorogârla: „Se îmbăiază, mănâncă, după care își strâng tot și pleacă”

Muncitori străini din Sri Lanka, Nepal, Pakistan și Filipine, surprinşi în timp ce se răcoresc în râul Ciorogârla din Ilfov. Sursa foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Muncitori străini din Sri Lanka, Nepal, Pakistan și Filipine au găsit o modalitate de a se răcori în zilele toride de vară din România: se scaldă în râul Ciorogârla, din Ilfov, alături de localnici. Pe lângă baie și distracție, muncitorii asiatici au învățat ceva de la români: cum se coace porumbul, "ca la noi". Imaginile surprinse de fotoreporterii de la INQUAM Photos cu un grup de muncitori străini care se răcoresc în apele râului Ciorogârla au devenit virale şi au stârnit numeroase reacții în mediul online. "Mă bucur enorm să văd înțelegere și acceptare între comunități", "Dacă dacii trăiau « »nedezlipiți de munți», asiaticii nu pot trăi departe de o apă curgătoare", "Sunt şi ei oameni şi nu trebuie să aibă parte doar de muncă în viaţa asta" sunt câteva dintre mesaje.

Veniţi să muncească în România, mai mulţi bărbaţi din Nepal, Sri Lanka, Filipine şi Pakistan au decis să se relaxeze în weekend, înainte de a începe o nouă săptămână de muncă. Urcaţi pe scutere, cu bagajele după ei și dornici să scape de arșiță, aceştia s-au oprit pe unul dintre malurile râului Ciorogârla, în Ilfov.

La scurt timp după ce au ajuns în locul ales pentru relaxare, muncitorii străini au sărit în apă şi au început să înoate sau să se joace cu mingile pe care le-au adus. "Am venit aici ca să ne relaxăm şi să ne răcorim", a spus unul dintre străini.

› Vezi galeria foto ‹

În zona în care s-au distrat muncitorii asiatici erau şi localnici din Clinceni şi Bragadiru. Ilfovenii au spus că lucrătorii străini își aduc mâncare pentru masa servită pe mal, se joacă, fac baie și cântă diferite melodii.

"Îşi pun mâncare, mănâncă, se joacă, se îmbăiază şi, pe urmă, îşi strâng tot de acolo şi pleacă. N-avem treabă cu ei", a povestit un localnic.

Muncitorii asiatici care s-au relaxat în weekend în apele râului Ciorogârla au învăţat cum se poate coace un porumb atunci când eşti în natură.

"Nu ştiau cum să coacă porumbul şi le-am arătat noi: un băţ aşa (n.r.: arată cum), îl pui, învârţi, coci şi mănânci porumbul", a mai explicat acelaşi localnic, aşa cum puteţi urmări în video-ul de mai jos.

O înregistrare în care muncitorii asiatici se răcoresc alături de localnici din Clinceni sau Bragadiru, în apele râului Ciorogârla, a devenit virală şi mulţi dintre români au reacţionat în comentarii.

"Oamenii ăștia au nevoie să simtă apa, să atingă apa, sunt crescuți pe apă. Așa cum noi, românii, prindem viață atunci când vedem soarele apărând în țările alea înnorate (Olanda, Belgia, UK) așa și ei prind puteri când au acces la apă și natură. Am văzut odată câțiva dintre ei scăldându-se aproape ritualic în Dâmbovița betonată în aval de Ciurel. Dacă dacii trăiau « »nedezlipiți de munți», asiaticii nu pot trăi departe de o apă curgătoare. Superbe poze!"

"Bravo! Mă bucur enorm să văd înțelegere și acceptare între comunități!"

"E ceva rău în asta? Nu! Atunci să se simtă bine, sunt şi ei oameni şi nu trebuie să aibă parte doar de muncă în viaţa asta"

"Da, asa ar trebui sa ii tratam pe acesti oameni veniti de departe sa isi scoata familiile din saracie! Si ai nostri au fost - inca sunt, multi diasporeni romani - in situatii similare" sunt câteva dintre reacţiile românilor.