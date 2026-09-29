Argentina amenință Marea Britanie cu justiția și îi dă ultimatum două săptămâni să oprească proiectul petrolier din Insulele Falkland

2 minute de citit Publicat la 11:57 29 Sep 2026 Modificat la 11:57 29 Sep 2026

Argentina amenință Marea Britanie cu justiția și îi dă ultimatum două săptămâni să oprească proiectul petrolier din Insulele Falkland. FOTO: GettyImages/Hepta

Președintele Argentinei, Javier Milei, a dat Marii Britanii un termen de două săptămâni pentru oprirea proiectului petrolier Sea Lion din largul Insulelor Falkland și a amenințat că va apela la arbitraj internațional dacă lucrările de explorare nu încetează. Companiile susțin însă că dețin licențe valabile emise de autoritățile britanice, scrie BBC.

Declarațiile președintelui argentinian amplifică tensiunile dintre Marea Britanie și Argentina în disputa privind suveranitatea asupra arhipelagului, cunoscut în Argentina sub numele de Insulele Malvine. Au trecut mai bine de 40 de ani de la războiul din 1982, când o forță militară britanică a recucerit teritoriul după ce acesta fusese ocupat de forțele argentiniene.

Milei a declarat că, dacă proiectul nu va fi oprit în termen de două săptămâni, le-a cerut Ministerului de Externe și echipelor juridice "să inițieze o procedură de arbitraj internațional" împotriva Marii Britanii, denunțând ceea ce a numit "jefuirea ilegală a resurselor noastre prin proiectul Sea Lion".

El a avertizat în continuare Marea Britanie că, dacă "exploatarea ilegitimă" a resurselor din regiune nu încetează în două săptămâni, Argentina va sesiza Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării.

Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării este o instanță judiciară independentă, cu sediul la Hamburg, responsabilă de aplicarea și interpretarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Demersul vine la scurt timp după ce Milei a criticat dur Organizația Națiunilor Unite în discursul susținut la Adunarea Generală, acuzând instituția că nu a făcut suficiente demersuri în disputa privind suveranitatea Insulelor Falkland.

Președintele argentinian a afirmat că ONU a devenit "o organizație inutilă", care servește doar "paraziților aroganți îmbrăcați în birocrați bine intenționați".

Ulterior, ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că Argentina "nu are capacitatea" de a ocupa Insulele Falkland prin forță.

Milei afirmase anterior că exploatarea zăcământului Sea Lion reprezintă "un pericol clar și iminent".

Zăcământul petrolier Sea Lion, situat la aproximativ 209 kilometri de Insulele Falkland, conține, potrivit estimărilor, aproximativ 1,7 miliarde de barili de petrol.

Două companii petroliere, britanica Rockhopper Exploration și israeliana Navitas Petroleum, intenționează să înceapă extracția din zăcământ în următorii doi ani. Cele două companii au subliniat în trecut că dețin licențe valabile pentru exploatarea zăcământului Sea Lion, emise de autoritățile Insulelor Falkland.

Într-un referendum organizat în 2013, locuitorii insulelor au votat pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări. 99,8% dintre alegători au votat în favoare, în timp ce doar trei persoane au votat împotrivă.

Forțele argentiniene au debarcat în Insulele Falkland în 1982 pentru a revendica teritoriul, declanșând un război de 74 de zile. Conflictul s-a încheiat după ce forțele britanice au recucerit insulele.

Războiul a dus la moartea a 255 de militari britanici, trei locuitori ai insulelor și 649 de militari argentinieni.