Milei amenință companiile petroliere din Insulele Falkland și revendică teritoriul de la britanici. Miza: un zăcământ uriaș de petrol

4 minute de citit Publicat la 11:38 04 Sep 2026 Modificat la 11:40 04 Sep 2026

Milei a declarat că „vânturile schimbării” favorizează revendicarea Argentinei asupra insulelor. FOTO: GettyImages/Hepta

Președintele Argentinei, Javier Milei, a amplificat tensiunile cu Marea Britanie în legătură cu Insulele Falkland, avertizând că va impune sancțiuni economice companiilor care exploatează petrolul în apropierea teritoriului britanic de peste mări, potrivit BBC.

Într-un discurs adresat națiunii, Javier Milei a declarat că „vânturile schimbării” favorizează revendicarea Argentinei asupra insulelor, încurajat de semnalele că SUA ar putea să-și reconsidere poziția de neutralitate în această chestiune.

Milei a spus că zăcământul petrolier Sea Lion, unde o companie britanică și una israeliană urmează să înceapă lucrările de explorare, reprezintă un „pericol clar și iminent”.

Într-o declarație de vineri, Downing Street a transmis că este „clar că dreptul locuitorilor din Insulele Falkland la autodeterminare se extinde și asupra dreptului de a-și exploata propriile resurse naturale”.

La mai bine de 40 de ani de la războiul pentru acest teritoriu, suveranitatea asupra arhipelagului din sud-vestul Oceanului Atlantic rămâne aprig disputată între Marea Britanie și Argentina.

Milei și-a anunțat planul privind sancțiunile înconjurat de membrii cabinetului său, la palatul prezidențial, reiterând că Insulele Falkland sunt „din punct de vedere istoric și legal” argentiniene.

Nu este încă clar cum sau în ce măsură vor fi impuse ori înăsprite sancțiunile. În Argentina, o lege aflată deja în vigoare permite restricționarea activităților companiilor petroliere care participă la proiecte considerate neautorizate în insule.

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a declarat că angajamentul Marii Britanii față de Insulele Falkland este „absolut și de neclintit”.

„Declarația lui Milei ne spune mai multe despre politica internă din Argentina decât despre Insulele Falkland”, a spus el pe X.

Vineri, Downing Street și-a reafirmat, de asemenea, poziția potrivit căreia insulele vor rămâne un teritoriu britanic de peste mări „atât timp cât locuitorii insulelor își doresc acest lucru”.

„Nu este prima dată când guvernele argentiniene lansează amenințări economice împotriva locuitorilor insulelor. Este clar pentru noi că dreptul locuitorilor din Insulele Falkland la autodeterminare se extinde și asupra dreptului de a-și exploata propriile resurse naturale.”

Zăcământul petrolier Sea Lion

Într-un referendum organizat în 2013, locuitorii insulelor au votat covârșitor pentru menținerea statutului de teritoriu britanic de peste mări, 99,8% au votat în favoare, iar doar trei persoane au votat împotrivă.

Teslyn Barkman, fost membru al Adunării Legislative a Insulelor Falkland, a declarat pentru BBC că discursul lui Milei „probabil i-a iritat pe toți locuitorii Insulelor Falkland”.

Vorbind din capitala Stanley, ea a adăugat că „avem o economie în dezvoltare pentru un loc atât de mic... vom rămâne britanici pentru totdeauna”.

Miza a fost o propunere de introducere în Parlament a unui proiect de lege prin care să fie impuse sancțiuni companiilor din domeniul energetic care intenționează să înceapă explorarea petrolului în largul Insulelor Falkland.

Zăcământul petrolier Sea Lion, aflat la aproximativ 130 de mile de insule, conține, potrivit estimărilor, 1,7 miliarde de barili de petrol, o cantitate semnificativă.

Prin comparație, zăcământul petrolier Rosebank, aflat la 80 de mile vest de Insulele Shetland, în Marea Nordului, conține, potrivit estimărilor, 300 de milioane de barili.

Două companii petroliere: compania britanică Rockhopper Exploration și compania israeliană Navitas Petroleum, urmează să înceapă extragerea petrolului din zăcământul Sea Lion, în largul coastelor Insulelor Falkland, în următorii doi ani, lucru pe care Milei a spus că Argentina nu îl poate permite.

Rockhopper a descris zăcământul ca având „țiței foarte ușor de comercializat”.

Într-un videoclip publicat la începutul acestui an, Navitas a prezentat lucrările pe care le desfășoară deja în Falkland, inclusiv construirea unui doc, a unui heliport și a unor spații de cazare pentru muncitorii din industria petrolieră.

„Dacă nu acționăm rapid, în câteva luni ei vor avea capacitatea tehnică de a accesa petrolul care se află sub marea noastră, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată”, a spus Milei.

Există atât o dimensiune politică internă, cât și una regională în această nouă escaladare a tensiunilor privind Insulele Falkland.

Miza declarațiilor lui Milei

Pe plan intern, Milei are nevoie să-și consolideze sprijinul electoral în contextul scăderii accentuate a popularității sale, care se situează în prezent în jurul valorii de 34%. Mai este doar un an până când va participa la alegerile prezidențiale și se va confrunta cu o provocare serioasă din partea fostei sale vicepreședinte, Victoria Villarruel.

Politiciană favorabilă armatei, ea i-a criticat eforturile diplomatice de a obține o schimbare în problema suveranității asupra Insulelor Falkland. Sancțiunile ar putea face parte dintr-o încercare mai amplă de a contracara acuzațiile că este slab în privința unei chestiuni atât de fundamentale pentru identitatea argentiniană.

În avantajul lui Milei este faptul că disputa se referă acum la ceva concret: începerea iminentă a explorării unui zăcământ petrolier, și nu la chestiuni generale privind suveranitatea și autodeterminarea. El susține că Marea Britanie acționează cu încălcarea unei rezoluții ONU care îndeamnă cele două părți să nu întreprindă acțiuni unilaterale atât timp cât disputa rămâne nesoluționată.

Milei a anunțat, de asemenea, planuri pentru o bază navală în Țara de Foc, în sudul Argentinei, spunând că Trump și SUA „își reevaluează poziția istorică în ceea ce privește Insulele Falkland”, denumite de Argentina Las Malvinas.

„Nu sunt vorbe goale, deoarece ei înțeleg că Argentina este un partener de încredere și un aliat valoros pentru deceniile care vor urma”, a spus el, descriind Marea Britanie drept o națiune „în declin”.

„În lume există vânturi ale schimbării care favorizează revendicarea noastră”, a adăugat Milei.