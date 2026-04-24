Un email intern de la Pentagon a fost scurs în presă. Trump ar vrea ca SUA să nu mai recunoască Insulele Falkland ca fiind britanice

Noi informații din comunicații private de la Pentagon, scurse de surse necunoscute, arată că administrația Trump rămâne în continuare ostilă față de țările europene - americanii ar intenționa să-și „reanalizeze” sprijinul pentru revendicarea britanicilor față de Insulele Falkland, care au fost motiv de război între Argentina și Regat la începutul anilor '80. Americanii îi acuză pe britanici că „nu au făcut suficient” pentru a sprijini SUA în războiul său contra Iranului.

În documentul se susține că SUA ar putea revizui politica de susținere a revendicărilor europene asupra unor vechi „posesiuni imperiale” și evidențiază suveranitatea asupra Insulelor Falkland, subiectul războiului din 1982 dintre Marea Britanie și Argentina.

Memorandumul, relatat de Reuters, citat de Guardian, a fost redactat ca reacție la frustrarea de la Casa Albă că alți membri NATO nu au oferit suficient sprijin pentru campania de bombardamente de 38 de zile condusă de SUA împotriva Teheranului.

De asemenea, în document se mai susține că Spania ar trebui suspendată din NATO pentru că a refuzat să permită avioanelor de război americane să fie staționate sau să survoleze teritoriul său în timpul Operațiunii Epic Fury, deși nu este clar dacă există mecanisme pentru o astfel de măsură.

Întrebată despre acest e-mail, Kingsley Wilson, secretara de presă a Departamentului Apărării al SUA, a declarat: „Așa cum a spus președintele Trump, în ciuda tuturor lucrurilor pe care Statele Unite le-au făcut pentru aliații săi din NATO, ei nu au fost acolo pentru noi.

Departamentul de Război (numele neoficial inventat de administrația Trump pentru Departamentul Apărării) se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru ca aliații noștri să nu mai fie un tigru de hârtie și, în schimb, să își facă partea lor. Nu avem alte comentarii privind deliberările interne pe această temă”.

Deși propunerea privind Falkland pare vagă și nu există semnale imediate că ar urma să fie adoptată, referirea la insule pare concepută în mod deliberat pentru a provoca o reacție în Regatul Unit, unde amintirea războiului din 1982 rămâne puternică.

Premierul britanic, Keir Starmer, a ținut în mare parte Regatul Unit în afara războiului cu Iranul, însă, spre deosebire de alte state europene, a permis SUA să folosească bombardiere B-1 și B-52 de la baza RAF Fairford din Gloucestershire pentru a lovi ținte iraniene, inclusiv lansatoare de rachete și orice era folosit pentru a ataca transportul maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump s-a plâns însă în repetate rânduri de lipsa sprijinului militar oferit de Regatul Unit, afirmând că guvernul a vrut să ajute doar la protejarea strâmtorii după încheierea războiului, că portavioanele Royal Navy sunt „jucării” și comparându-l pe Starmer cu Neville Chamberlain.