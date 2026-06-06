"Trei lucruri pe care nu le poți prezice: Dumnezeu, sexul și UE". Premierul albanez îndeamnă UE să grăbească aderarea altor state

1 minut de citit Publicat la 15:53 06 Iun 2026 Modificat la 15:53 06 Iun 2026

Premierul Albaniei, Edi Rama. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Edi Rama, prim-ministrul Albaniei, a îndemnat UE să fie mai îndrăzneață și să avanseze cu extinderea înainte ca țările vizate să riște să se îndepărteze de blocul comunitar.„Trei lucruri pe care nu le poți prezice: Dumnezeu, sexul și UE”, a afirmat Rama, notează Euractiv.

Rama și-a exprimat frustrarea față de ritmul lent al procesului de aderare.

„Când zidul Berlinului a căzut, Helmut Kohl nu le-a spus est-germanilor: «Acum aveți 35 de capitole de parcurs înainte de a fi împreună», a spus Rama.

Albania a solicitat aderarea la UE în 2009 și este țară candidată din 2014, dar a lansat discuțiile oficiale de aderare abia în 2022.

Joi, un document franco-german a subliniat modalități de a menține țările din Balcanii de Vest mai strâns implicate în UE înainte de aderarea deplină.

Rama a salutat documentul, spunând că acesta a contribuit la avansarea discuțiilor, dar i-a îndemnat pe Freidrich Merz, cancelarul german, și pe Emmanuel Macron, președintele francez, să „fie mai mult ca Kohl și Mitterrand” - doi dintre predecesorii lor.

Compară UE cu un părinte indiferent

De asemenea, el a avertizat împotriva unui comportament al UE ca un părinte indiferent.

„Nu le spui copiilor: «Stați cu vecinii până sunteți gata să veniți să mâncați cu noi»”, a spus Rama.

„Pentru că atunci unul dintre copii ajunge să cunoască bande rusești din cartier. Al unui alt copil începe să-i placă păpușile chinezești”, a glumit el. „Nu, îi ții pe toți copiii laolaltă.”

Rama a fost recent subiect de discuție la nivel național, în contextul protestelor față de un proiect de dezvoltare legat de Donald Trump într-o arie naturală protejată.

Marți, președintele Consiliului European, António Costa, a refuzat să comenteze direct controversa, dar a menționat că Tirana „se așteaptă să își alinieze pe deplin legislația de mediu cu acquis-ul european, ca și în alte domenii”.

În timp ce Muntenegru intenționează să încheie în curând negocierile cu UE, Rama s-a arătat deschis la aderarea la bloc în condiții mai puțin favorabile pentru a accelera procesul.

Albania își stabilise anterior 2030 ca an pentru o posibilă aderare, dar vineri, Rama a respins speculațiile cu privire la momentul respectiv.

„Există trei lucruri pe care nu le poți prezice: Dumnezeu, sexul și UE”, a spus el.