"Winter is coming"? Casa Albă a transformat Biroul Oval în "Tronul de Fier". Postare virală inspirată de "Games of Thrones"

Casa Albă a transformat cu ajutorul AI scaunul lui Trump din Biroul Oval în "Tronul de Fier" din serialul "Game of Thrones". Sursa colaj foto: X/Casa Albă

Administraţia Trump a transformat, cu ajutorul AI, scaunul preşedintelui SUA din Biroul Oval în "Tronul de Fier" din celebrul serial "Game of Thrones" pentru a anunța că "ordinea a fost restabilită". Videoclipul se înscrie în stilul de comunicare tot mai utilizat de administrația Trump, care recurge frecvent la inteligență artificială, elemente din cultura pop și imagini cu tentă cinematografică pentru a-și transmite mesajele în mediul online. "Capitala: Restabilită. Ordine restabilită. Capitala a fost recâștigată ", au scris reprezentanţii Casei Albe în descrierea video-ului devenit viral.

Administrația Trump a ales o abordare neobișnuită pentru a prezenta lucrările de renovare și restaurare a unor obiective din Washington, inițiate la cererea președintelui SUA. Create cu ajutorul AI, imaginile au fost realizate în stilul secvențelor de deschidere din "Game of Thrones" și surprind principalele proiecte derulate în capitala federală la ordinul lui Donald Trump.

Biroul Resolute a fost transformat în "Tronul de Fier" din celebrul serial, folosind această referință din lumea fantastică pentru a transmite mesajul că ordinea a fost restabilită în capitala SUA, relatează The Independent.

THE CAPITAL: RESTORED ⚡



Order restored. The capital reclaimed. ? pic.twitter.com/9RdY7EDDw0 — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2026

Videoclipul, care are o durată de aproximativ un minut şi 10 secunde şi a fost publicat luni pe X, parodiază secvența de început devenită emblematică a serialului "Game of Thrones", înlocuind ținutul Westeros cu Washington, D.C. Pe fundalul imaginilor se aude melodia solemnă, în tonalitate minoră, din producția HBO.

"Capitala: Restabilită. Ordine restabilită. Capitala a fost recâștigată" este mesajul scris de reprezentanţii Casei Albe la descrierea video-ului.

Printre lucrările cerute de Donald Trump se numără repararea pietrei și îndepărtarea straturilor vechi de vopsea de pe porticul Casei Albe.

Construcția unei noi săli de bal continuă să rămână în centrul atenţiei. Conform Casei Albe, aceasta va avea o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și va putea găzdui dineuri de stat, dar și alte evenimente oficiale. Lucrările au început în septembrie 2025, pe amplasamentul fostei Aripi de Est.

Planurile administrației Trump includ și reamenajarea zonei de aterizare pentru elicopterul prezidențial Marine One, modernizarea mai multor parcuri și monumente, precum și intervenții la bazinul reflectorizant de la Lincoln Memorial. În același pachet de proiecte se regăsește și ideea construirii unui arc de triumf monumental. Unele dintre lucrări au fost asociate cu pregătirile pentru marcarea a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

Administrația Trump susține că aceste investiții urmăresc să redea Washingtonului prestigiul și aspectul monumental. Inițiativele au stârnit însă și controverse, criticii considerând că amploarea unora dintre proiecte este nejustificată și că acestea ar putea afecta identitatea istorică și arhitecturală a capitalei americane.