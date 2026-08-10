"Toată lumea are senzația că ceva urmează să se întâmple după alegerile din toamnă". Rușii caută deja zboruri ca să fugă din țară

Vladimir Putin în Piața Roșie. Foto: Profimedia Images

Responsabilii ruși cu recrutarea militară recurg la metode tot mai agresive, de la ridicarea bărbaților de pe stradă până la păcălirea studenților pentru a semna contracte cu armata. Aceste practici apar într-un moment în care avantajul numeric al Moscovei în războiul din Ucraina începe să fie pus sub presiune, scrie Financial Times.

Situația este legată de refuzul lui Vladimir Putin de a-și schimba strategia de război, construită pe disponibilitatea Rusiei de a sacrifica mai mulți soldați decât Ucraina. Estimările occidentale indică faptul că Moscova înregistrează lunar pierderi de peste 30.000 de oameni.

"De la an la an și de la lună la lună, armatei ruse îi este tot mai greu să găsească oameni", a declarat Grigori Sverdlin, directorul Get Lost, o organizație nonprofit care îi ajută pe militarii ruși să dezerteze. "Putin amână în mod evident un nou val de mobilizare, așa că Ministerul Apărării trebuie să exercite o presiune mai mare asupra tuturor categoriilor de persoane pentru a le determina să semneze contracte."

Cu toate acestea, Putin susține că înaintarea Rusiei nu poate fi oprită și că prăbușirea Ucrainei este doar o chestiune de timp. O nouă mobilizare ar fi "un nonsens", a afirmat aliatul său Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei.

Analiștii militari spun că ambițiile teritoriale extinse ale lui Putin au dispersat forțele ruse pe un front prea larg, ceea ce a dus la câștiguri reduse, obținute cu pierderi mari. Noile unități sunt trimise direct pe front pentru a susține ofensivele lente, în loc să fie păstrate pentru formarea unor rezerve.

„Cu cât armata rusă a crescut mai mult, cu atât mai mică a fost partea din efective pe care a putut să o folosească simultan pe câmpul de luptă”, a explicat Michael Kofman, cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace. "Amploarea operațiunilor ofensive ale Rusiei a scăzut pe măsură ce numărul militarilor desfășurați în Ucraina a crescut."

Rusia s-a adaptat greu și la tacticile defensive ale Ucrainei, ceea ce a dus la o creștere și mai mare a pierderilor, deja ridicate. Guvernele occidentale estimează că aproape 500.000 de militari ruși au fost uciși în luptă pe durata războiului. Ucraina susține că a ucis 131.000 numai în acest an.

"Au devenit prea siguri pe ei și nu au reușit să se adapteze", a spus Kofman. "Dacă nu pot crește ritmul recrutărilor sau dacă nu organizează o mobilizare, unitățile ruse vor rămâne fără soldați, iar acest lucru le va face vulnerabile. Nu doar că ofensiva se va opri, dar, în timp, vor putea suferi pierderi importante de teren".

Deși Medvedev susține că armata a recrutat încă 200.000 de oameni în prima jumătate a anului 2026, pierderile ridicate au obligat Rusia să îi trimită pe cei mai mulți dintre ei pentru completarea unităților de pe front, nu pentru formarea unor rezerve.

În consecință, forțele ruse au rămas descoperite în zonele din afara principalei direcții de atac din Donbas, în estul Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a susținut în iulie că forțele sale au ocupat 2.226 de kilometri pătrați în prima jumătate a anului. Institutul pentru Studiul Războiului estimează însă că avansul net a fost de numai 81,1 kilometri pătrați, după contraatacurile ucrainene.

Prime pentru cei care recrutează

Recrutarea unui număr suficient de oameni pentru menținerea chiar și a ritmului actual, lent, al atacurilor a devenit tot mai dificilă. Noii soldați pot primi prime de până la 4,5 milioane de ruble, aproximativ 56.000 de dolari, pentru semnarea unui contract. Cu toate acestea, potrivit analiștilor, presiunea asupra autorităților de a găsi noi recruți continuă să crească.

"Pierderile sunt înlocuite cu oameni care semnează contracte noi, dar de ceva vreme nu mai există suficienți doritori, nici măcar pentru sumele uriașe oferite", a afirmat Sverdlin.

Kremlinul și Ministerul Apărării au cerut autorităților locale să îndeplinească anumite cote de recrutare, în cadrul obiectivului de 409.000 de oameni stabilit pentru acest an, potrivit unor persoane care cunosc situația. Rușii pot primi și prime dacă îi conving pe alții să se înroleze. Astfel a apărut o mică industrie a recrutorilor care lucrează de la distanță și îi sună fără o solicitare prealabilă pe posibilii candidați.

Presiunea s-a intensificat în ultimele luni

Activiștii consideră că autoritățile încearcă astfel să îl ajute pe Putin să evite o nouă mobilizare nepopulară. Prima și singura mobilizare de după începerea războiului a avut loc în toamna anului 2022, când sute de mii de bărbați au fugit din țară.

În schimb, oficialii "încearcă să obțină cât mai mult de la fiecare categorie de bărbați", a declarat Artiom Klîga, expert în legislație militară la Connection e.V., o organizație din Germania care îi sprijină pe cei care refuză serviciul militar din motive de conștiință și pe dezertori. "Pentru fiecare grup există capcane prin care oamenii sunt păcăliți sau presați să semneze un contract."

În Penza, un oraș din sudul Rusiei, polițiștii au efectuat controale la locurile de muncă și au ridicat oameni de pe stradă, ducându-i la centrele de recrutare militară, unde aceștia ar fi fost obligați să semneze contracte, potrivit activiștilor.

Operațiuni asemănătoare au avut loc și în alte orașe. La Ulianovsk, un bărbat care își pierduse un ochi a declarat că a fost obligat să semneze un contract. La Rostov, poliția a reținut 35 de muncitori ai unei fabrici.

Poliția rusă a negat că scopul acestor operațiuni ar fi trimiterea oamenilor pe front.

Un raport dintr-un district al regiunii Belgorod sugerează că mulți recruți se înrolează numai după ce sunt supuși presiunilor. Oficialii merg la domiciliile și locurile de muncă ale "candidaților potriviți" pentru a purta "discuții" cu aceștia. Printre persoanele vizate se numără datornici, tineri eliberați recent din serviciul militar obligatoriu și bărbați care execută pedepse cu suspendare.

În regiunea Habarovsk din Extremul Orient rus, poliția a anunțat că a purtat anul trecut 2.500 de astfel de "discuții" și a convins 32 de persoane să se înroleze. Cu excepția a patru dintre ele, toate erau suspecte în anchete penale.

"Autoritățile locale sunt supuse unei presiuni enorme pentru a recruta în fiecare an suficienți soldați", a declarat Janis Kluge, expert în problemele Rusiei la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, care a centralizat rapoartele. "Ele știu cine are datorii, cine este anchetat de poliție și cine și-a pierdut recent permisul de conducere, iar apoi se concentrează asupra acestor bărbați."

Numeroase alte persoane au fost chemate pentru verificarea evidențelor militare. Printre ele se află și femei cu pregătire medicală sau cu alte competențe necesare armatei. Începând din 2026, Rusia a permis centrelor locale de recrutare să emită astfel de ordine de prezentare pe tot parcursul anului. Activiștii afirmă că această posibilitate este folosită frecvent pentru a-i presa pe oameni să se înroleze.

Indira, o agentă imobiliară din Nalcik, a declarat pentru Financial Times că ea și câteva foste colege de facultate au primit în luna mai ordine de prezentare deoarece au diplome în farmacologie.

"Simplul fapt că am primit un astfel de document este, desigur, foarte îngrijorător, dar deocamdată nu există motive să intrăm în panică", a spus ea.

Ordinele de prezentare au fost folosite și pentru a exercita presiuni asupra activiștilor politici.

Roman Malozemov, un avocat în vârstă de 22 de ani din Novosibirsk, care reprezintă fermieri ce au dat statul în judecată din cauza sacrificării vitelor lor, a declarat că a primit un ordin de prezentare chiar în ziua în care era programată o ședință de judecată în acel dosar.

Intensificarea recrutărilor forțate a coincis cu o creștere puternică a numărului dezertărilor

Cel puțin 28.000 de persoane au fost condamnate pentru părăsirea unităților sau a posturilor, potrivit organizației pentru drepturile omului Peace Plea. Documente interne ajunse în presă indică faptul că numărul anual real ar putea fi de cel puțin două ori mai mare, potrivit grupului ucrainean de analiză Frontelligence Insight.

În discuții private și în conversații pe Telegram, tot mai mulți ruși își exprimă teama că o nouă mobilizare ar putea fi anunțată după alegerile pentru Duma de Stat din septembrie. Unii verifică deja zborurile spre străinătate pentru a evita creșterea bruscă a prețurilor observată la mobilizarea precedentă. Alții iau în calcul să plece din țară pentru câteva săptămâni înaintea scrutinului, ca măsură de precauție.

"Nu am nicio idee dacă vor anunța sau nu mobilizarea. Dar toată lumea are senzația că ceva urmează să se întâmple după alegeri", a spus Iaroslav, un manager din Moscova.

O nouă mobilizare ar aduce însă Rusiei cel puțin la fel de multe riscuri pe cât ar aduce beneficii, a declarat o persoană apropiată Ministerului Apărării.

"Efectul politic al pierderilor mari în rândul celor mobilizați, combinat cu un număr probabil ridicat de dezertări, ar putea fi foarte negativ în interiorul țării."