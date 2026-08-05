Măsuri radicale anunțate de Putin, furios că nu reușește să cucerească Donbasul. Comandanții cheie din Ucraina au fost schimbați

Comandanții armatei îi promiseseră lui Putin că vor cuceri Donbasul / Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a anunțat, miercuri, o schimbare a comandanților forțelor ruse din Ucraina, pentru că nu au reușit să cucerească Donbasul. Mutarea lui Putin vine în contextul în care Rusia bate pasul pe loc în Ucraina și șeful de la Kremlin ia în calcul o mobilizare în luna septembrie, pentru că a rămas fără soldați pe front.

Andrei Ivanaev, fost comandant al forței Vostok, îl va înlocui pe Valeri Solodciuk, în vârstă de 55 de ani, în funcția de comandant al grupării Centru, a anunțat Putin la o întâlnire cu conducerea Ministerului Apărării.

„Grupul Centru este una dintre unitățile noastre de conducere, care îndeplinește cele mai importante și cruciale sarcini în eliberarea Republicii Populare Donețk. Iar întrebarea cine va conduce grupul, cine îl va comanda, este una dificilă”, a declarat Putin, citat de Moscow Times.

Conform declarațiilor lui Putin, Solodciuk, care este acuzat de implicare în masacrul de la Bucha, a fost complet înlăturat de la comanda trupelor și va conduce acum Serviciul Logistic Comun al Ministerului Apărării.



Putin l-a numit pe Piotr Bolgaev, șeful Statului Major al grupului, la conducerea Grupului Vostok, care operează în direcția Donețk de Sud, în apropierea graniței administrative a regiunilor Donețk și Zaporijia.



Kremlinul a decis să înlocuiască comandanții la scurt timp după ce ritmul ofensivei rusești în Ucraina a încetinit brusc. Conform proiectului OSINT ucrainean DeepState, în iulie, generalii Statului Major General au reușit să preia controlul a doar 88 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean, iar în iunie, 57 de kilometri pătrați.

Armata rusă a încheiat luna mai cu pierderi teritoriale nete de 11 kilometri pătrați. Spre comparație, din ianuarie până în aprilie, trupele ruse au cucerit 126-245 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean pe lună, iar la sfârșitul anului trecut, au cucerit aproximativ 500 de kilometri pătrați pe lună. Potrivit Reuters, Statul Major General rus i-a promis lui Putin anul trecut că frontul ucrainean se va prăbuși în curând și că o centură de „orașe-fortăreață” - Konstantinovka, Drujkovka, Slaviansk și Kramatorsk - va trece sub controlul rus.

Anul acesta, termenele limită s-au mutat mai întâi în toamnă , apoi la sfârșitul anului . Cu toate acestea, unii oficiali militari consideră aceste date nerealiste, avertizând că războiul pentru Donbas va dura până în 2027, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate Kremlinului .

Potrivit surselor agenției, în ciuda paralizării ofensivei și a loviturilor din ce în ce mai dureroase ale Forțelor Armate Ucrainene pe teritoriul rus, Putin rămâne ferm angajat în capturarea completă a Donbasului și nu are nicio intenție de a purta discuții de pace fără ca regiunea Donețk să fie sub controlul său.

Conform surselor Financial Times, ambițiile lui Putin ar putea fi mult mai ample, incluzând stabilirea controlului asupra întregului teritoriu al Ucrainei de-a lungul malului stâng al Niprului, inclusiv Kievul și Odesa.

„I se spune că ucrainenii rămân fără energie, frontul se prăbușește și rămân fără oameni”, a descris situația una dintre sursele FT. Conform estimărilor Centrului pentru Strategie și Studii Internaționale (CSIS), generalii Statului Major General rus au reușit să preia controlul asupra a 0,8% din teritoriul Ucrainei anul trecut (4.831 kilometri pătrați) și 0,6% în 2024 (3.604 kilometri pătrați). Între timp, pierderile armatei ruse până la mijlocul anului 2026 au ajuns la 1,4 milioane de morți și răniți. Aceasta este mai mult decât au pierdut Uniunea Sovietică și Federația Rusă în toate războaiele la un loc după al Doilea Război Mondial.