Încă un atentat cu bombă în Rusia, la 4 zile după explozia din Moscova: Un important producător de drone a fost „rănit grav”

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare au arătat epava carbonizată a mașinii. Foto: Captură X

Șeful unui important producător rus de drone a fost rănit grav într-un atentat, după ce o mașină-capcană a explodat lângă Ekaterinburg. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de tentative de asasinat care vizează personalități legate de războiul din Ucraina, scrie The Guardian.

Vladimir Tkachuk, fondatorul producătorului privat de drone Uraldronzavod, a fost transportat de urgență la terapie intensivă, miercuri, după ce o bombă plasată sub mașina sa a explodat, potrivit presei de stat ruse, care citează serviciile de urgență. Bodyguard-ul său ar fi fost ucis în explozie.

Agenția rusă de știri Tass a relatat că Tkachuk se afla într-o stare critică, iar medicii „se luptau să-i salveze viața”. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare au arătat epava carbonizată a mașinii.

?????? Suspected Ukrainian attack near Yekaterinburg



The car belonging to the CEO of Upyr, a Russian FPV drone manufacturer, exploded near Yekaterinburg. The executive was admitted to the intensive care unit in serious condition. The cause of the explosion is still under… pic.twitter.com/DpM6hcPjay — Barong (@Barong369) August 5, 2026

Uraldronzavod este unul dintre numeroșii producători privați de drone care au apărut în Rusia după invazia la scară largă a Ucrainei. Compania este cunoscută mai ales pentru producerea dronei Upyr (Ghoul), o dronă kamikaze low-cost, cu vedere în persoana întâi (FPV), fabricată folosind tehnologia de imprimare 3D la fabrica din Ekaterinburg și utilizată pe scară largă de forțele rusești din Ucraina.

În 2024, Vladimir Putin a vizitat fabrica. Uraldronzavod și Tkachuk au fost sancționați de guvernele occidentale pentru rolul lor în sprijinirea războiului Rusiei.

В результате взрыва погиб его водитель-охранник, сам Ткачук получил тяжёлые ранения и находится в реанимации. Автомобиль полностью сгорел, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. pic.twitter.com/rZKQH7NwYv — Солнечный Топотун (@PZTopotyn66) August 5, 2026

Tkachuk este, de asemenea, fondatorul popularului canal Telegram pro-război „Obsessed with War”, care are peste 500.000 de urmăritori și a fost folosit pentru a strânge fonduri și a procura echipament militar pentru soldații ruși care luptă pe linia frontului.

Rusia va da, probabil, vina pe Ucraina pentru atentatul cu bombă, care are loc la doar câteva zile după o explozie în fața unui restaurant de lux din centrul Moscovei, în care au murit cinci persoane.

Autoritățile ruse nu au identificat posibila țintă, dar bloggerii pro-Kremlin și presa independentă rusă au sugerat că acesta a fost îndreptat împotriva generalului-colonel Alexander Chayko, comandantul forțelor aerospațiale ruse, care își sărbătorea, se pare, ziua de naștere.

Printre cei uciși s-a numărat și ginerele lui Chaiko, Daniil Peredrya, a relatat miercuri publicația independentă Agentstvo, citând documente guvernamentale.

De la începutul invaziei la scară largă, agențiile de informații ale Ucrainei au vizat zeci de înalți ofițeri militari ruși și oficiali instalați în Rusia, acuzându-i de implicare în crime de război.

Serviciile de informații ucrainene au folosit anterior o serie de tactici în operațiunile din interiorul Rusiei, inclusiv plantarea de dispozitive explozive sub vehicule care pot fi detonate de la distanță.

Ultima tentativă de asasinat demonstrează capacitatea Ucrainei de a-și continua operațiunile clandestine în interiorul teritoriului rus și este probabil să intensifice controlul asupra aparatului de securitate internă al Rusiei și a incapacității sale de a proteja înalți oficiali și personalități pro-război.