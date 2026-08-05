Mai mulți foști oficiali europeni s-au întâlnit cu rușii în secret, la Viena, pentru a discuta cum poate fi oprit războiul din Ucraina

2 minute de citit Publicat la 16:40 05 Aug 2026 Modificat la 16:40 05 Aug 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Foști oficiali de rang înalt din Marea Britanie, Franța, Germania și Rusia s-au întâlnit în luna iulie, la Viena, pentru a discuta posibilele condiții ale unor negocieri de pace privind Ucraina, au declarat, pentru Bloomberg, surse familiarizate cu situația. Acestea au refuzat să dezvăluie numele fostului oficial de la Kremlin care a participat la discuții.

Din partea Occidentului au fost prezenți reprezentanți ai așa-numitei „troici europene”, formată din țările care oferă Ucrainei cel mai activ sprijin diplomatic: Tim Barrow, fost consilier britanic pentru securitate națională; Markus Ederer, fost secretar de stat german și Pierre Vimont, diplomat francez.

Discuțiile neoficiale între foști oficiali și reprezentanți ai centrelor de analiză, inclusiv din țări care se consideră adversare, reprezintă o practică frecventă în relațiile internaționale.

Participanții la asemenea reuniuni acționează independent de guvernele lor și încearcă să analizeze posibile modalități de soluționare a unor probleme dificile. Ulterior, ei pot transmite guvernelor propriile concluzii și evaluări rezultate în urma discuțiilor.

Consultările de la Viena au fost organizate, potrivit uneia dintre sursele Bloomberg, la inițiativa Centrului pentru Dialog Umanitar (HD), un centru de analiză elvețian care se prezintă drept „un pionier al medierii discrete, imparțiale și independente în conflicte”.

Ederer și Vimont fac parte din consiliul de supraveghere al centrului.

Mai multe inițiative similare

HD a transmis că este „întotdeauna pregătit să sprijine inițiativele de dialog care pot contribui la soluționarea conflictelor și la reducerea suferinței oamenilor”.

Potrivit centrului, acesta acționează de regulă „cu foarte multă discreție pentru a proteja asemenea inițiative, deoarece ele sunt adesea desfășurate independent, fără nicio implicare oficială”.

Întâlniri între reprezentanți ai Rusiei și foști politicieni germani au avut loc în repetate rânduri și la Baku, au relatat, recen,t ziarul Die Zeit și emisiunea Kontraste a postului german ARD, în urma unei investigații comune.

Dictatorul din Azerbaidjan, Ilham Aliev, a confirmat că foști oficiali germani și ruși au discutat acolo, în luna iulie, despre posibile modalități de încheiere a războiului din Ucraina.

Potrivit Die Zeit, serviciile de securitate germane consideră, însă, că aceste întâlniri fac parte dintr-o operațiune a Rusiei cu scopul de a influența politica germană. Această evaluare este împărtășită și de alte servicii occidentale de informații.

În luna iulie, reprezentanții părții ruse, printre care Viktor Zubkov, un colaborator de lungă durată al lui Vladimir Putin, Valeri Fadeev, președintele așa-numitului Consiliu pentru Drepturile Omului, și Aleksei Gromiko, directorul Institutului Europei din cadrul Academiei Ruse de Științe, ar fi intenționat să le transmită germanilor că luptele din Ucraina pot înceta numai în condițiile impuse de Rusia și că, după război, ar trebui analizată normalizarea relațiilor germano-ruse, a scris Die Zeit.