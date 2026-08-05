Trei frați au ieșit pe mare cu barca și au prins un ton roșu de 2,6 metri și 230 kg. Ar putea primi 20.000 de euro pe el

1 minut de citit Publicat la 16:00 05 Aug 2026 Modificat la 16:15 05 Aug 2026

Frații Delmee au prins un ton roșu de aproape un sfert de tonă. Sursă foto: Ludovic Delmee via Facebook

Un ton roșu de 230 de kilograme și 2,60 metri lungime a fost prins la undiță de trei pescari din localitatea franceză Sète din departamentul Hérault, relatează France Info.

Impresionanta captură a fost consemnată, duminică, 2 august 2026.

Exemplarul este evaluat la cel puțin 5.000 de euro, dar poate ajunge să valoreze peste 20.000 de euro în anumite condiții, arată sursa citată.

Site-ul postului francez notează că o ieșire la pescuit în familie, care nu anunța nimic neobișnuit, s-a transformat într-o adevărată performanță pentru cei trei frați originari din Sète.

Duminică, 2 august, Ludovic, Florian și Jonathan Delmée au reușit să aducă la mal tonul roșu de 2,60 metri și 230 de kilograme.

Captura, excepțională chiar și pentru cei trei pescari experimentați, a fost imortalizată într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Imaginile surprind inclusiv momentele tensionate în care pescarii se luptă minute în șir, cu undițele întinse la maximum, pentru a scoate din apele Mării Mediterane o masă uriașă și întunecată.

„Captura vieții”

La capătul firului se afla un ton roșu impresionant, care, în cele din urmă, a abandonat lupta și a putut fi adus la suprafață.

Clipul arată cum frații izbucnesc în urale de bucurie, iar unul dintre ei își aruncă șapca pe puntea ambarcațiunii.

„După ani de căutări, eșecuri și perseverență, am întâlnit, în sfârșit, uriașul la care speram atât de mult”, a scris Florian Delmée, unul dintre frați, pe Facebook.

Amintirea acestei capturi va rămâne mereu cu noi, a adăugat el, mulțumind mării „pentru acest dar incredibil”.

„Peștele așteptat o viață, prins la undiță”, a comentat un internaut.

Captură rară, dar specia e în reviriment

Peștele prins duminică aparține uneia dintre cele mai mari specii de ton din lume.

Exemplarele pot ajunge la o greutate de până la 700 de kilograme.

După ce a fost grav afectat de pescuitul excesiv în anii '80, tonul roșu a devenit specie este protejată din 2010, prin măsuri de reglementare și cote de pescuit, care limitează cantitatea ce poate fi capturată la nivel mondial.