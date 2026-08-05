Phoenix Media susține efortul de reducere a consumului de energie. Peste 100 de panouri publicitare își reduc perioada de funcționare

Phoenix Media susține efortul de reducere a consumului de energie. Foto: Hepta

Măsurile dispuse astăzi de Primăria Municipiului București ar trebui să vizeze in principiu operatorii privaţi care deţin panouri publicitare situate pe domeniul public şi care au contracte directe cu autorităţile publice.

Cu toate acestea, Phoenix Media a luat decizia de a contribui la efortul naţional de reducere a consumului de energie, chiar dacă peste 90% din panourile publicitare pe care compania le deţine in Bucuresti sunt situate pe domeniul privat, plătind chirii semnificative şi costuri distincte pentru electricitate persoanelor private cu care are încheiate contracte.

Cele peste 100 de panouri publicitare digitale pe care Phoenix Media le deține în București vor adapta programul de funcționare conform deciziei municipalității, inclusiv cele situate pe domeniul privat. De altfel, consumul de electricitate a unui astfel de panou publicitar digital nu depășește valorile de consum ale unei mașini de spălat.

Pentru a nu afecta relațiile contractuale aflate în derulare, Phoenix Media va comunica tuturor clienților companiei că aparițiile acestora vor fi recuperate și dublate în timpul dimineții.

Avem convingerea că această abordare o vor avea și ceilalți competitori din domeniul digital outdoor care activează în București.

Apreciem insa ca demersul nostru de a sista functionarea in intervalul menționat de Primăria Municipiului București pentru toate cele peste 100 de panouri publicitare pe care Phoenix Media le detine in Capitala ar trebui acompaniata si de o mai atenta preocupare a Primăriei pentru punerea in legalitate a tuturor operatorilor de publicitate outdoor, nu doar a celor din domeniul digital.