Compania aeriană Jetstar anunță taxe și reguli noi privind bagajele de cabină ale pasagerilor. FOTO: Getty Images

Compania aeriană Jetstar va taxa cu până la 52 de dolari australieni bagajele de cabină mai mari, care sunt depozitate în compartimentele superioare ale avionului. Bagajul mic, care încape sub scaunul din față, rămâne gratuit, scrie The Guardian.

Măsura va intra în vigoare în februarie 2027. Jetstar va elimina limita actuală de șapte kilograme pentru bagajele de cabină, dar va păstra restricțiile privind dimensiunile acestora.

Fiecare pasager va putea lua gratuit la bord un singur bagaj mic, precum un rucsac, o geantă de mână sau o geantă pentru laptop, care trebuie să încapă sub scaunul din față.

Cei care doresc să călătorească și cu un al doilea bagaj de cabină, mai mare, vor trebui să plătească o taxă numită „Priority Carry-on”. Bagajul va putea fi depozitat în compartimentul de deasupra scaunelor, iar pasagerii care achită taxa vor beneficia și de îmbarcare prioritară.

Prețul va depinde de rută. Taxa va fi de 25 de dolari australieni pentru un zbor între Launceston și Sydney, de 33 de dolari pentru ruta Sydney–Melbourne și va putea ajunge la 52 de dolari pentru un zbor între Cairns și Tokyo.

Jetstar susține că schimbarea a fost decisă după consultarea pasagerilor și a membrilor echipajului. Aceștia au indicat că verificarea greutății bagajelor la poarta de îmbarcare și dificultatea de a găsi loc în compartimentele pentru bagaje sunt printre cele mai stresante momente ale călătoriei.

"Știm că verificarea greutății bagajelor de cabină la poarta de îmbarcare poate fi frustrantă atât pentru clienți, cât și pentru echipaj", a declarat directoarea generală a Jetstar, Stephanie Tully.

Potrivit companiei, noul sistem, bazat în principal pe dimensiunea bagajului, este asemănător cu cel folosit de alte companii aeriene low-cost din lume.

"Din februarie, principalul lucru la care clienții vor trebui să fie atenți va fi dimensiunea bagajului de cabină", a explicat Tully.

Ea a adăugat că noua regulă va permite o utilizare mai eficientă a spațiului, va simplifica îmbarcarea și va ajuta mai multe avioane să decoleze la timp. "Clienții plătesc doar pentru ceea ce au nevoie. Cei care călătoresc cu mai puține bagaje vor plăti mai puțin, iar cei care au nevoie de mai mult spațiu îl vor putea cumpăra", a transmis șefa Jetstar.

Compania nu va mai cântări în mod obișnuit bagajele de cabină, dar le va cere pasagerilor să nu depășească greutatea de zece kilograme, astfel încât să le poată ridica și depozita în siguranță.

Pasagerii care călătoresc cu un bebeluș vor putea lua gratuit încă o geantă mică, destinată obiectelor necesare copilului.

Bagajul care se așază sub scaun va putea avea dimensiuni de cel mult 40x30x20 de centimetri, iar bagajul depozitat în compartimentul superior va putea măsura maximum 56x36x23 de centimetri.

Regulile privind bagajele de cală nu se modifică. Pasagerii vor putea cumpăra în continuare o limită de până la 40 de kilograme pentru fiecare persoană.