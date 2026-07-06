Un pilot explică de ce companiile aeriene au devenit atât de stricte în privința limitelor de greutate pentru bagaje

3 minute de citit Publicat la 13:52 06 Iul 2026 Modificat la 13:52 06 Iul 2026

Un pasager ajunge la aeroport cu suficient timp pentru check-in și se îndreaptă liniștit spre poarta de îmbarcare. Totul pare în regulă până în momentul în care urcă în avion și descoperă că spațiile pentru bagaje de cabină sunt deja pline.

Potrivit unui pilot, care a explicat situația pentru publicația The Independent, bagajele de mână prea voluminoase pot întârzia semnificativ decolările, în timp ce echipajele de cabină încearcă să le acomodeze în compartimentele superioare sau să le trimită în cala avionului.

Fost pilot, actual cercetător în siguranță aviatică, acesta spune că reguli mai clare pentru bagajele de cabină sunt necesare, deoarece încărcarea excesivă în cabină reprezintă un risc real de siguranță.

Reguli tot mai stricte pentru bagajele de cabină

Începând cu 2 februarie 2026, compania Virgin Australia a modificat politica privind bagajele de mână pentru zborurile interne. Pasagerii la clasa economică pot avea un singur bagaj standard pentru compartimentul de deasupra scaunelor, cu o greutate de până la 8 kg, plus un obiect personal mic, care să încapă sub scaun.

Și alte companii aeriene au schimbat regulile. De exemplu, Air Canada a limitat, în urmă cu aproximativ un an, pasagerii cu tarife de bază la un singur obiect personal pe zborurile din America de Nord și Centrală.

Totuși, regulile diferă semnificativ între companii, ceea ce creează confuzie. Un pasager poate zbura cu același tip de avion, de exemplu un Boeing 737, pe rute interne precum Sydney–Melbourne, dar poate avea limite complet diferite în funcție de companie și tipul biletului.

De exemplu, la Qantas, bagajul de cabină poate însemna:

un obiect personal mic și un bagaj standard de până la 10 kg, sau

două bagaje mai mici, fiecare de maximum 10 kg, cu o greutate totală de până la 14 kg, sau

un bagaj mic și o husă pentru haine, fiecare de până la 10 kg, cu o greutate totală de până la 14 kg.

În schimb, compania low-cost Jetstar permite un bagaj total de cabină de până la 7 kg, împărțit între două obiecte.

De ce contează greutatea pasagerilor și a bagajelor

Fiecare aeronavă are o greutate maximă la decolare, care nu poate fi depășită pentru siguranța zborului. Aceasta include greutatea avionului, combustibilul, proviziile de la bord, eventualele încărcături cargo, echipajul și pasagerii împreună cu bagajele.

Bagajele de cală sunt cântărite la check-in, însă bagajele de cabină sunt mai greu de controlat.

În cazul aeronavelor mici, cu mai puțin de șapte pasageri, sunt necesare greutăți reale ale fiecărui pasager. În unele regiuni izolate din Australia, cum ar fi insulele din Torres Strait, pasagerii sunt cântăriți împreună cu bagajele înainte de îmbarcare.

Pentru aeronavele mari, reglementările permit utilizarea unor greutăți medii standard ale pasagerilor pentru calculul încărcăturii totale.

La începutul carierei sale, în 1998, greutatea standard pentru un pasager în Australia era de 77 kg (fără bagaj de cabină). Între timp, valorile au fost actualizate.

În prezent, pentru avioane cu 150–299 de locuri, cum este Boeing 737, se consideră în medie:

81,8 kg pentru un bărbat adult

pentru un bărbat adult 66,7 kg pentru o femeie adultă

pentru o femeie adultă plus 7 kg bagaj de cabină per pasager

Totuși, companiile aeriene pot solicita aprobarea unor valori proprii de greutate, cu acordul autorității de reglementare Civil Aviation Safety Authority, ceea ce explică diferențele dintre reguli.

Miliarde de dolari din taxe pentru bagaje

Inițial, regulile privind bagajele de cabină erau mult mai uniforme. Situația s-a schimbat odată cu apariția companiilor low-cost, care au început să perceapă taxe pentru bagaje suplimentare, servicii la bord sau alte facilități.

Astăzi, aceste servicii auxiliare generează venituri uriașe la nivel global. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) estimează că veniturile din servicii auxiliare vor ajunge la aproximativ 144 miliarde de dolari în acest an, depășind chiar valoarea transportului de marfă aerian.

În prezent, cantitatea de bagaje permisă depinde în mare măsură de tariful plătit de pasager.

Siguranță și eficiență la bord

Potrivit pilotului citat de The Independent, bagajele de cabină reprezintă o problemă reală pentru echipaj, care se confruntă frecvent cu accidentări cauzate de ridicarea și manipularea bagajelor grele.

În plus, aglomerația din timpul îmbarcării și întârzierea depozitării bagajelor pot afecta punctualitatea zborurilor.

În situații de urgență, pasagerii care încearcă să își recupereze bagajele pot încetini evacuarea aeronavei, crescând riscurile.

Concluzia pilotului este simplă: un bagaj mai ușor înseamnă un zbor mai sigur și mai eficient, iar echipajul de cabină ar avea mai puține probleme în gestionarea îmbarcării.