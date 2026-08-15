Cele mai bune țări europene pentru nomazii digitali. În top 10 este și România, mult mai sus decât Elveția, Irlanda sau Franța

Cele mai bune țări europene pentru nomazii digitali. În top 10 este și România, mult mai sus decât Elveția, Irlanda sau Franța. FOTO: Profimedia Images

De la Estonia, apreciată pentru costurile accesibile, până la Muntenegru, care oferă una dintre cele mai lungi perioade de ședere, mai multe țări europene combină prețurile reduse, internetul rapid, siguranța și vizele avantajoase pentru cei care lucrează de la distanță. În top 10 este și România, scrie Euronews.

Un nou clasament prezintă cele mai bune țări europene pentru nomazii digitali, pe baza unor criterii precum chiriile, prețurile alimentelor, viteza internetului, numărul spațiilor de coworking, siguranța și condițiile de acordare a vizelor.

Registrul LEI, un sistem internațional de baze de date, a analizat 40 de țări europene folosind 19 criterii pentru a identifica cele mai bune destinații pentru persoanele care lucrează de la distanță.

Clasamentul a luat în calcul și nivelul de cunoaștere a limbii engleze, calitatea serviciilor medicale și numărul evenimentelor locale. În urma analizei, Estonia s-a clasat pe primul loc.

Cele mai bune țări europene pentru nomazii digitali

Estonia, una dintre cele trei țări baltice, a ocupat prima poziție datorită costurilor accesibile, infrastructurii bune și politicilor favorabile nomazilor digitali. Chiria medie pentru un apartament cu un dormitor situat în centrul unui oraș este de 573 de euro pe lună, iar cheltuielile lunare pentru alimente ajung la aproximativ 247,80 euro.

Estonia oferă viteze bune de internet și are cel mai ridicat nivel de siguranță dintre toate țările analizate. Viza pentru nomazii digitali este valabilă un an și costă 85 de euro.

Pe locul al doilea se află Islanda. Deși este una dintre cele mai scumpe destinații din clasament, cu o chirie medie lunară de 2.098 de euro și cheltuieli pentru alimente de 541,62 euro, țara compensează prin alte avantaje.

Islanda are cea mai mare viteză a internetului, cele mai multe spații de coworking și cea mai bogată ofertă de locuințe pe Airbnb. De asemenea, este considerată foarte sigură și găzduiește numeroase evenimente.

Portugalia ocupă locul al treilea și este de mult timp una dintre destinațiile preferate ale nomazilor digitali, datorită internetului rapid, nivelului ridicat de cunoaștere a limbii engleze și vizelor disponibile.

O viză pentru nomazii digitali, valabilă un an, costă 80 de euro. Chiria medie în centrul orașelor este însă relativ ridicată și ajunge la 919 euro pe lună. Infrastructura bine dezvoltată pentru munca la distanță menține Portugalia printre destinațiile preferate.

Muntenegru se află pe locul al patrulea. Unul dintre principalele sale avantaje este taxa redusă pentru viză, de numai 26 de euro. Viza poate fi valabilă până la 730 de zile, cea mai lungă perioadă dintre țările incluse în analiză. Chiria medie este de 576 de euro pe lună, iar alimentele costă aproximativ 211,22 euro. Sistemul medical a primit un punctaj mai slab, însă țara ocupă locul al doilea în ceea ce privește oferta de cazare pe Airbnb. Muntenegru este astfel o opțiune bună pentru nomazii digitali cu un buget redus.

Croația completează primele cinci poziții și oferă o viză valabilă timp de 540 de zile, a doua cea mai lungă perioadă din clasament.

Țara se află pe locul al treilea în privința siguranței și pe locul al patrulea după numărul proprietăților Airbnb raportat la populație. Chiria medie în centrul orașelor este de 663 de euro, iar cheltuielile lunare pentru alimente ajung la 232,46 euro. Nivelul de cunoaștere a limbii engleze este ridicat și sunt organizate numeroase evenimente. În schimb, viteza internetului este cea mai mică dintre țările aflate în clasament.

Topul primelor zece destinații este completat de Slovenia, Cehia, Spania, Lituania și România. Fiecare țară are avantaje și dezavantaje, în funcție de nevoile și bugetul fiecărui lucrător la distanță, dar toate sunt considerate opțiuni potrivite pentru cei care nu știu de unde să înceapă.

Cele mai puțin potrivite țări europene pentru nomazii digitali

La capătul opus al clasamentului se află cinci țări pe care nomazii digitali ar putea prefera să le evite.

Irlanda ocupă ultimul loc, deși se află pe poziția a patra în ceea ce privește cunoașterea limbii engleze și oferă numeroase evenimente și spații de coworking.

Țara a primit punctaje slabe din cauza chiriilor ridicate, a siguranței și a sistemului medical. Principalul dezavantaj este însă lipsa unei vize pentru nomazii digitali, ceea ce face dificilă stabilirea pe termen lung în Irlanda.

Elveția ocupă penultimul loc și nici ea nu oferă o viză specială pentru nomazii digitali. Prețurile alimentelor sunt ridicate, iar chiria medie ajunge la 1.785 de euro pe lună. Printre avantaje se numără internetul rapid, nivelul ridicat de siguranță și numărul mare de spații de coworking.

Următoarele țări din partea de jos a clasamentului sunt Belarus și Bosnia și Herțegovina. Ambele sunt mult mai accesibile decât Elveția, dar niciuna nu oferă o viză pentru nomazii digitali.

Belarus are rezultate slabe în privința vitezei internetului și a numărului de spații de coworking. Bosnia și Herțegovina nu este foarte scumpă, dar are una dintre cele mai slab dezvoltate infrastructuri dintre țările analizate.

Franța se află, poate surprinzător, tot între ultimele cinci țări. Deși rămâne cea mai vizitată țară din lume de către turiști, nu este considerată o alegere potrivită pentru nomazii digitali. Franța are servicii medicale foarte bune și internet rapid, dar nu oferă o viză specială pentru lucrătorii de la distanță. Nivelul de cunoaștere a limbii engleze este scăzut, iar indicele de siguranță este cel mai slab din întregul clasament.