Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din ultimul secol: Românii fac deja rezervări în țara din Europa de unde se vede

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 în Spania. Sursa foto: Hepta

Pe 2 august 2027, Luna va acoperi complet Soarele într-un spectacol astronomic care va dura până la 6 minute și 23 de secunde. Este cea mai lungă eclipsă totală de Soare vizibilă de pe uscat în intervalul 2009-2114, iar în Europa fenomenul va putea fi văzut în totalitate doar din Spania. Pasionații de astronomie au început deja să-și pregătească vacanțele pentru eveniment.

La doar un an după eclipsa totală din 12 august 2026, care a traversat nordul Spaniei, Europa va avea parte de un nou spectacol astronomic de proporții. Pe 2 august 2027, Luna va trece perfect între Pământ și Soare, iar pentru cei aflați pe traseul umbrei sale discul solar va dispărea complet de pe cer.

Fenomenul este considerat una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului datorită duratei sale neobișnuit de mari.

Potrivit calculelor NASA, faza de totalitate va ajunge la 6 minute și 23,2 secunde în punctul în care eclipsa este cel mai lungă. Durata exactă diferă însă în funcție de locul din care este observată.

Spania, singura destinație din Europa pentru eclipsa totală

Umbra Lunii va porni din Oceanul Atlantic și va ajunge pe uscat în sudul Spaniei, după care va traversa nordul Africii și Orientul Mijlociu. Traseul totalității va trece prin Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită și Yemen, înainte de a continua spre estul Africii.

Pentru europeni, însă, Spania este destinația-cheie. Acolo se va putea vedea eclipsa în faza sa totală, în timp ce din alte zone ale continentului fenomenul nu va fi total.

În sudul Spaniei, inclusiv în zona Andaluziei, totalitatea va fi de ordinul câtorva minute. Printre locurile europene favorabile se numără zona Cádiz-Tarifa, unde totalitatea poate ajunge la aproximativ 4 minute și 39 de secunde.

Pentru cei care vor să vadă cea mai lungă variantă a eclipsei, destinația recomandată este însă mai la sud.

În Egipt, în zona Luxorului, totalitatea va depăși șase minute, ceea ce transformă această regiune într-unul dintre cele mai căutate puncte de observație din lume.

Românii au început deja să caute locuri

Interesul pentru fenomen se vede deja în turism.

Pentru eclipsa totală de Soare din 2027, agențiile de turism din România au început încă din această primăvară să pună la vânzare pachete care includ transport și cazare pentru turiștii care vor să urmărească fenomenul din Spania. Cererea este așteptată să crească pe măsură ce se apropie data evenimentului, iar prețurile biletelor de avion ar putea urca tot mai mult. În același timp, unele curse ar putea ajunge să fie complet ocupate, astfel că cei care își doresc să prindă eclipsa din zona de totalitate sunt sfătuiți să își facă rezervările din timp.

Tendința este explicabilă: eclipsele totale sunt vizibile de pe o fâșie foarte îngustă a Pământului, iar cei care vor să urmărească fenomenul trebuie să ajungă exact pe traseul umbrei Lunii.

Pentru eclipsa din 2027, interesul este cu atât mai mare cu cât evenimentul este mult mai lung decât cel din 2026. Practic, cei care vor să transforme fenomenul într-o vacanță trebuie să aleagă din timp cazarea și punctul de observație.

De ce va dura atât de mult

Durata unei eclipse totale depinde de mai mulți factori, printre care poziția Lunii pe orbita sa și geometria alinierii dintre Soare, Lună și Pământ.

Pe 2 august 2027, Luna se va afla într-o poziție favorabilă pentru ca umbra sa să rămână mai mult timp proiectată pe suprafața Pământului. Calculele NASA indică o lățime a benzii de totalitate de aproximativ 257 de kilometri în zona eclipsei maxime și o durată centrală de până la 6 minute și 23 de secunde.

Pentru un observator aflat în interiorul acestei benzi, schimbarea va fi spectaculoasă: lumina zilei va scădea brusc, temperatura poate coborî, iar cerul va căpăta aspectul unei seri foarte întunecate. În momentul totalității, coroana solară va deveni vizibilă în jurul discului negru al Lunii.

România nu va vedea eclipsa totală de soare din 2027

Românii care nu vor călători vor putea urmări fenomenul doar ca eclipsă parțială. Potrivit calendarului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, pe 2 august 2027, în București, aproximativ 51% din discul Soarelui va fi acoperit, iar fenomenul va dura în jur de două ore și 16 minute.

Așadar, diferența dintre România și Spania va fi una majoră: de aici vom vedea doar o parte din discul solar acoperită, în timp ce observatorii aflați pe banda de totalitate vor vedea Soarele dispărând complet pentru câteva minute.

Pentru România, următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă de pe teritoriul țării este programată abia pentru 3 septembrie 2081. Va fi prima eclipsă totală vizibilă din România după cea celebră din 11 august 1999.

Un fenomen pentru care merită făcut planul din timp

Eclipsa din 2027 nu este doar o ocazie pentru astronomi. Ea a devenit deja un fenomen important pentru turismul internațional, în special în regiunile aflate direct pe traseul umbrei Lunii.

În Spania, interesul pentru eclipsa din 2026 a dus deja la creșteri puternice ale rezervărilor și la organizarea unor excursii și evenimente speciale. Pentru 2027, miza este și mai mare, deoarece eclipsa va fi mult mai lungă.

Pentru românii care vor să vadă cu ochii lor „ziua transformată în noapte”, 2 august 2027 este data care trebuie trecută în calendar. Iar pentru o experiență europeană, Spania este locul în care trebuie ajuns pe traseul totalității.

Pentru cei care vor să urmărească eclipsa cât mai mult timp, însă, Egiptul rămâne una dintre cele mai spectaculoase opțiuni, cu peste șase minute de totalitate în zona favorabilă.

NASA estimează că, în total, aproximativ 89 de milioane de oameni se vor afla în calea eclipsei, ceea ce poate transforma evenimentul într-unul dintre cele mai mari spectacole astronomice și turistice ale deceniului.

Atenție: observarea Soarelui în timpul fazelor parțiale trebuie făcută numai cu filtre/ochelari speciali pentru eclipse, certificați pentru observarea solară. Privirea directă a Soarelui poate produce leziuni grave ale ochilor.