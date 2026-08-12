Un miliardar a cumpărat o insulă scoțiană „muribundă” cu 2.200.000 dolari și a cheltuit 135.000.000 ca să o readucă la viață

6 minute de citit Publicat la 12:36 12 Aug 2026 Modificat la 13:09 12 Aug 2026

Insula Tanera Mor a fost cumpărată în 2017 de miliardarul Ian Wace FOTO: tanera.org

În 2017, miliardarul Ian Wace a cumpărat insula Tanera Mòr, una dintre cele mai izolate insule ale Scoției, pentru aproximativ 1,7 milioane de lire sterline, echivalentul a circa 2,2 milioane de dolari la acea vreme.

Insula, întinsă pe aproximativ 320 de hectare, își pierduse însă de mult strălucirea de altădată, clădirile istorice se degradau, populația dispăruse aproape complet, iar terenurile erau năpădite de vegetație.

În loc să transforme Tanera Mòr într-un refugiu exclusivist pentru el și apropiații lui, Wace a lansat un amplu proiect de regenerare. Investiția a ajuns între timp la aproximativ 100 de milioane de lire sterline, adică în jur de 135 de milioane de dolari, potrivit Times on India.

Planul este mult mai ambițios decât simpla restaurare a unor clădiri. Include plantarea a peste 100.000 de copaci, refacerea terenurilor agricole, restaurarea habitatelor naturale, revitalizarea meșteșugurilor tradiționale și crearea unor spații comunitare. Mai mult, proiectul s-a extins dincolo de insulă și urmărește să contribuie la dezvoltarea economică și socială a regiunii Highlands.

O insulă care „murea”

Tanera Mòr este cea mai mare dintre Summer Isles, un grup de insule aflat în largul coastei de nord-vest a Scoției, în apropierea peninsulei Coigach.

Wace descoperise insula în 2013, când aceasta fusese scoasă la vânzare, însă nu a cumpărat-o imediat. Tanera a rămas pe piață câțiva ani, până când omul de afaceri a revenit și a decis să o achiziționeze.

Potrivit Financial Times, impresia lui Wace la revenirea pe insulă a fost că aceasta „murea”. În loc să considere declinul ireversibil, miliardarul a văzut însă posibilitatea de a reconstrui comunitatea, păstrând în același timp istoria și peisajul natural al locului.

Ideea avea să se transforme într-un proiect de regenerare de proporții, care acoperă în prezent infrastructura, patrimoniul, mediul, locurile de muncă și viața comunității.

De la centrul industriei heringului la o insulă aproape pustie

Tanera are o istorie de câteva secole și a jucat cândva un rol important în industria scoțiană a heringului.

În 1784, pe insulă a fost înființată o stație pentru procesarea și exportul peștelui. În perioada de maximă activitate, aproximativ 120 de oameni lucrau acolo.

Declinul industriei pescuitului, migrația populației, transformările economice și evenimentele istorice au schimbat însă radical situația. Treptat, oamenii au plecat, clădirile au fost abandonate, iar comunitatea care susținuse cândva viața insulei a dispărut.

Când Wace a cumpărat Tanera, insula avea nevoie de investiții masive pentru a putea redeveni locuibilă și funcțională.

Peste 50 de clădiri au fost restaurate

Una dintre primele direcții ale proiectului a fost recuperarea clădirilor istorice.

Peste 50 de construcții au fost restaurate, inclusiv case tradiționale și alte clădiri care ajunseseră într-o stare avansată de degradare. În loc să fie înlocuite cu construcții moderne, acestea au fost păstrate și adaptate nevoilor actuale.

Regenerarea a presupus și dezvoltarea infrastructurii. Pe insulă au fost amenajate aproximativ 7,2 kilometri de drumuri, alături de poteci și alte facilități care leagă diferitele zone și fac posibilă desfășurarea activităților de zi cu zi.

Scopul nu este doar conservarea trecutului, ci și crearea condițiilor pentru o comunitate funcțională.

100.000 de copaci și noi habitate naturale

Transformarea Tanera nu se limitează la clădiri. O parte importantă a investiției este dedicată mediului.

Peste 100.000 de copaci au fost plantați pentru refacerea zonelor împădurite și extinderea habitatelor. Proiectul include și restaurarea a opt iazuri și plantarea a sute de plante acvatice autohtone, creând aproximativ 1,5 milioane de litri de habitat pentru ecosistemele de apă dulce.

În același timp, aproximativ 11 hectare de teren agricol istoric au fost recuperate. Livezile, pășunile și alte suprafețe abandonate sunt readuse treptat la viață.

Obiectivul este dublu: refacerea ecosistemelor și transformarea terenurilor într-o resursă mai productivă și mai rezistentă pe termen lung.

Meșteșugurile tradiționale revin pe insulă

Proiectul urmărește și recuperarea unor meserii care au făcut parte din viața comunităților din Highlands.

Două ambarcațiuni istorice folosite cândva la pescuitul heringului, Clan Gordon și St Vincent, au fost cumpărate și restaurate. Potrivit proiectului Tanera, șantierele navale locale au investit aproximativ 16.000 de ore de muncă specializată în restaurarea lor.

Pe insulă este folosit și un război de țesut restaurat pentru producerea tweedului Tanera. În atelierele locale se desfășoară activități precum confecționarea pânzelor pentru ambarcațiuni, brutăria, arta, scrisul, aranjamentele florale și gestionarea terenurilor.

Proiectul încearcă să le transforme într-o parte vie a economiei și comunității locale, dincolo de conservarea unor tradiții.

Dintr-o insulă privată, într-un spațiu comunitar

Poate cea mai neobișnuită componentă a proiectului este accentul pus pe spațiile comune.

În loc să transforme Tanera într-o colecție de proprietăți private de lux, echipa lui Wace a creat facilități destinate comunității. O fostă carieră a fost transformată într-un centru operațional cu birouri, spații de cazare și ateliere.

Pe insulă există acum un pub, o capelă, un studio de artă, un cinematograf, o sală de sport și o saună. O bucătărie comună servește drept loc de întâlnire pentru oamenii care lucrează sau locuiesc temporar pe Tanera.

Ideea este ca restaurarea să nu se oprească la zidurile clădirilor, ci să recreeze și viața socială a insulei.

Un refugiu pentru angajații serviciilor publice

Tanera găzduiește și un program destinat oamenilor care lucrează în profesii solicitante din sectorul public.

Angajați ai NHS, polițiști și membri ai forțelor armate au fost invitați să petreacă perioade de refacere pe insulă, departe de mediul lor obișnuit de lucru.

Potrivit reprezentanților Tanera, peste 1.300 de angajați din serviciile publice au participat până acum la aceste sejururi.

Oaspeții vin pentru odihnă, dar pot lua parte și la activitățile de regenerare ale insulei: plantează copaci, lucrează în grădini, construiesc poteci sau participă la alte proiecte practice.

Peste 60% dintre angajați provin din Highlands

Regenerarea Tanera are și o componentă economică importantă.

Peste 60% dintre angajații cu normă întreagă ai proiectului provin din Highlands, iar în anumite perioade aproximativ 150 de oameni pot lucra și locui simultan pe insulă.

Investitorii spun că obiectivul nu este crearea unor locuri de muncă temporare, legate exclusiv de construcții și restaurări, ci dezvoltarea unor oportunități pe termen lung.

Ambiția este ca oamenii să poată rămâne în regiune sau să se întoarcă în Highlands, contribuind astfel la revitalizarea comunităților rurale.

Este o schimbare radicală față de situația de la momentul achiziției, când doar câteva persoane mai erau asociate cu activitatea de pe insulă.

Proiectul a trecut dincolo de Tanera

Planurile lui Wace nu s-au oprit la cele aproximativ 320 de hectare ale insulei.

În 2024, aproape 8.000 de acri, adică aproximativ 3.240 de hectare de teren de pe continent, au fost donate organizației Coigach Community Development Company, potrivit Financial Times.

Proiectul include și restaurarea unor proprietăți precum Achnahaird Farm. În același timp, istoricul Summer Isles Hotel trece printr-o renovare amplă și este programat să se redeschidă în 2027.

Prin urmare, ceea ce a început ca un proiect de salvare a unei insule s-a transformat într-un program mai larg de regenerare a regiunii Coigach.

Tanera face parte acum dintr-un trust caritabil

În 2020, insula a fost transferată într-un trust caritabil, ceea ce a oferit proiectului o structură oficială și obiective pe termen lung.

Strategia Tanera este construită în jurul a trei concepte: regenerare, reziliență și restaurare.

Acestea includ refacerea infrastructurii, protejarea habitatelor naturale, crearea de locuri de muncă, conservarea patrimoniului și sprijinirea oamenilor care lucrează în serviciile publice.

În acest fel, Tanera încearcă să fie mai mult decât proprietatea privată a unui miliardar. Este un proiect care combină capitalul privat cu obiective caritabile, de mediu și comunitare.

O insulă readusă la viață

Transformarea Tanera Mòr nu este încă finalizată, dar schimbarea produsă în mai puțin de un deceniu este spectaculoasă.

În locul unei insule cu clădiri abandonate, populație în declin și terenuri neglijate există acum locuințe restaurate, spații comunitare, drumuri și poteci noi, terenuri agricole recuperate și habitate naturale în curs de refacere.

Peste 100.000 de copaci au fost plantați, meșteșugurile tradiționale au revenit, iar insula găzduiește oameni care lucrează în proiectele sale de regenerare, dar și angajați ai serviciilor publice veniți pentru perioade de refacere.

Achiziția de 2,2 milioane de dolari făcută de Ian Wace în 2017 s-a transformat astfel într-o investiție de aproximativ 135 de milioane de dolari.

Tanera Mòr a devenit, în esență, un experiment de amploare: poate fi readusă la viață o comunitate izolată dacă sunt reconstruite în același timp mediul, economia, infrastructura și viața socială?

Deocamdată, insula pare să ofere un răspuns încurajator.