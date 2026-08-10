Insula europeană spectaculoasă unde oamenii nu-și încuie niciodată casele și mașinile dintr-un motiv terifiant

În nordul îndepărtat al Norvegiei, la aproximativ 800 de kilometri de Polul Nord, se află Longyearbyen, o mică așezare din arhipelagul Svalbard.FOTO: Getty Images

Unul dintre cele mai izolate locuri din lume îi atrage pe turiști cu peisajele sale spectaculoase, dar ascunde un pericol real pe care localnicii în abordează într-un mod neobișnuit.

În nordul îndepărtat al Norvegiei, la aproximativ 800 de kilometri de Polul Nord, se află Longyearbyen, o mică așezare din arhipelagul Svalbard. Peisajele arctice impresionante, izolarea și fauna sălbatică fac din această regiune o destinație fascinantă pentru turiștii dornici de aventură.

Dar aici există o regulă neobișnuită și anume aceea că localnicii nu-și încuie casele și mașinile, iar motivul nu are nimic de-a face cu un stil de viață lipsit de griji.

Dimpotrivă, în cazul în care un urs polar ajunge în oraș, oamenii aflați pe stradă trebuie să poată intra rapid într-o clădire sau într-o mașină pentru a se adăposti.

În Svalbard, urșii polari sunt atât de numeroși încât populația lor o depășește pe cea umană, potrivit Express.

Site-ul de turism Kandoo Adventures explică faptul că ușile sunt lăsate descuiate tocmai pentru ca persoanele surprinse în exterior să poată găsi rapid un refugiu în cazul în care un urs polar flămând intră în localitate.

Turiștii au început să schimbe tradiția

Obiceiul este însă pus tot mai mult la încercare de numărul din ce în ce mai mare al turiștilor. Vasele de croazieră pot aduce până la 7.000 de persoane pe insule într-o singură perioadă, iar populația micii localități poate crește brusc de două sau chiar de trei ori.

Potrivit Responsible Travel, unii dintre vizitatori au ajuns să profite de faptul că ușile localnicilor sunt descuiate și au intrat în case pentru a privi în interior, ca și cum Longyearbyen ar fi un muzeu viu.

Situația i-a determinat pe unii localnici să-și încuie ușile atunci când navele de croazieră ajung în port. Astfel, o măsură gândită inițial pentru protecția împotriva urșilor polari ajunge să fie schimbată din cauza oamenilor.

Dimensiunea fenomenului este cu atât mai evidentă cu cât Longyearbyen este o localitate foarte mică. Sosirea simultană a mii de turiști poate transforma radical atmosfera orașului în doar câteva minute.

O destinație în care aventura vine cu riscuri reale

Pericolul reprezentat de urșii polari este luat atât de în serios, încât excursiile de grup în Spitsbergen, principala insulă a arhipelagului Svalbard, sunt însoțite de ghizi înarmați, pregătiți să protejeze turiștii în cazul unei întâlniri cu animalele sălbatice.

Iar urșii polari nu sunt singurul subiect controversat pentru vizitatorii regiunii.

Turiștii sunt sfătuiți să evite și carnea de balenă. Norvegia este una dintre puținele țări care permit în continuare vânătoarea comercială de balene, iar anual sunt ucise până la 1.000 de balene minke. Carnea acestora ajunge inclusiv în restaurantele din Svalbard.

Responsible Travel recomandă turiștilor să nu consume carne de balenă, argumentând că vânătoarea reprezintă o amenințare directă pentru populațiile acestor mamifere.