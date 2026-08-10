Cazare inedită în Golful Mexic. Cum arată căsuța plutitoare cu pat, aer condiționat și baie. "În cameră aveam un DVD cu Titanic"

Influencerul spaniol Rubén Holgado a petrecut un sejur la Tiki Suites, într-o căsuță plutitoare, din apropiere de Florida. FOTO: Profimedia Images

Influencerul spaniol Rubén Holgado a petrecut un sejur la Tiki Suites, într-o căsuță plutitoare, din apropiere de Florida, pe care a descris-o ca fiind unul dintre cele mai izolate locuri de cazare din lume.

Pentru a ajunge la neobișnuita căsuță plutitoare, tânărul a zburat zece ore de la Barcelona la Miami, a condus apoi cinci ore, iar ultima parte a călătoriei a făcut-o cu barca.

Căsuța este ancorată în Golful Mexic. Potrivit lui Rubén, din acel punct Cuba se află mai aproape decât orașul Miami.

A fost avertizat să nu se îndepărteze de "hotel"

"Înainte să plece, căpitanul m-a avertizat să nu mă îndepărtez prea mult de hotel. Bătea un vânt puternic și mi-a spus că nu aș fi primul care ar trebui salvat de acolo. M-a avertizat și în privința rechinilor", a povestit tânărul de 23 de ani.

› Vezi galeria foto ‹

Nici prețul unei astfel de experiențe nu este mic. Rubén nu a dezvăluit suma exactă plătită, însă a glumit că șederea l-a "costat un rinichi întreg".

În schimb, căsuța oferă confortul unui spațiu de cazare obișnuit. Are aer condiționat, baie, un pat confortabil și televizor.

"În cameră mă aștepta un DVD cu filmul «Titanic». Mi s-a părut extrem de amuzant când ești, la propriu, înconjurat doar de ocean", a spus el râzând.

În timpul șederii, Rubén a pescuit, a înotat și a încercat să profite cât mai mult de izolarea locului. Seara a intrat în mare cu o lanternă, hotărât să-și învingă frica de apa adâncă. Tânărul spera chiar să vadă un rechin.

Momentul care l-a impresionat cel mai mult a fost însă apusul. Privit deasupra întinderii nesfârșite de apă, spectacolul i s-a părut de neuitat.

Liniștea nu a durat mult. La scurt timp, în zonă a izbucnit o furtună tropicală, iar izolarea care până atunci făcuse experiența atât de specială a devenit un motiv de îngrijorare.

"Pentru o clipă am început să mă întreb dacă a sta singur în mijlocul oceanului a fost cu adevărat o idee bună. Din fericire, aveam o stație radio pentru situații de urgență și, până la urmă, nu s-a întâmplat nimic rău", a povestit Rubén.

Un loc pentru cei care vor să fugă de civilizație

Influencerul spune că tocmai combinația dintre liniștea deplină, aventură și o mică doză de adrenalină face ca Tiki Suites să fie un loc atât de special. El le-ar recomanda experiența celor care vor să evadeze pentru câteva zile din civilizație și să trăiască ceva greu de uitat.

Casa plutitoare nu este însă un hotel obișnuit. Oficial, aceasta este înregistrată ca ambarcațiune. Din acest motiv, înainte de plecare, Rubén a trebuit să completeze numeroase documente și să obțină inclusiv o autorizație de bază pentru conducerea unei ambarcațiuni.

În ciuda drumului lung, a costului ridicat și a momentelor tensionate provocate de vreme, tânărul spune că experiența a meritat din plin.