Cel mult 1.200 de turiști timp de trei ore. Exasperată de turiști, Creta propune limite pentru accesul în Balos

Accesul în zona protejată Natura 2000 din Creta ar urma să fie limitat la cel mult 1.200 de vizitatori într-un interval de trei ore. FOTO: Getty Images

Autoritățile locale din vestul insulei Creta au transmis Ministerului Mediului și Energiei o propunere pentru reducerea aglomerației din laguna Balos, prin introducerea unui sistem de acces pe intervale orare. Potrivit planului-pilot elaborat de municipalitatea Kissamos, accesul în zona protejată Natura 2000 ar urma să fie limitat la cel mult 1.200 de vizitatori într-un interval de trei ore, scrie Greek Reporter.

După expirarea intervalului rezervat, turiștii vor trebui să părăsească zona înainte ca următorul grup să primească permisiunea de a intra.

Sistemul ar urma să funcționeze digital și să monitorizeze în timp real numărul de persoane aflate în lagună, prin sincronizarea platformelor electronice de rezervare ale operatorilor de feriboturi pentru excursii de o zi cu punctele de acces terestru.

„Natura nu mai poate suporta această presiune”, a avertizat Giorgos Koukourakis, consilier special pentru probleme de mediu al municipalității Kissamos. El a subliniat că principala amenințare este reprezentată de numărul extrem de mare al vizitatorilor în orele de vârf ale după-amiezii, care provoacă degradarea severă a fragilului habitat de coastă.

Reprezentanții municipalității susțin că unele măsuri adoptate recent, precum eliminarea vehiculelor din zonele de plajă și reducerea drastică a numărului de șezlonguri comerciale, au îmbunătățit administrarea locului. Totuși, autoritățile locale nu au puterea juridică și mijloacele de control necesare pentru a restricționa singure accesul.

Agențiile de turism din Creta critică planul pentru Balos

Koukourakis a avertizat că intervenția autorităților centrale este urgentă și a estimat că mai există o perioadă de cel mult doi ani pentru introducerea unor limite stricte, înainte ca ecosistemul să sufere daune ireversibile.

Dacă sistemul va avea succes la Balos, autoritățile locale intenționează să îl extindă și la Elafonisi, o altă zonă naturală sensibilă din sudul regiunii Chania, confruntată cu valuri similare de turiști.

Industria turistică și-a exprimat însă îngrijorarea în legătură cu aplicarea practică a măsurii. Operatorii locali și agențiile de turism atrag atenția că stabilirea unor programe fixe pentru operatorii internaționali, excursiile organizate de hoteluri și turiștii independenți ar putea crea dificultăți logistice importante.

Reprezentanții industriei propun ca alternativă alocarea unor zile diferite marilor agenții, astfel ca fluxul de turiști să fie distribuit mai uniform. Controlarea sosirilor individuale și neorganizate rămâne însă o problemă dificilă.