Paradoxul lui Zelenski. Ucraina poate să distrugă Moscova cu drone dar nu poate intercepta nicio rachetă trasă asupra Kievului

Atacul de la Kiev de noaptea trecută a făcut zeci de morți și răniți. Foto: Profimedia Images

Atacul de marți noaptea asupra Kievului a fost cel mai puternic atac al Rusiei contra capitalei ucrainene și regiunii adiacente din acest an, iar cea mai mare problemă a fost că armata ucraineană nu a putut, din lipsă de echipamente, să intercepteze niciuna dintre rachetele balistice ale statului agresor. Analistul militar Oleksandr Kovalenko a explicat pentru Antena 3 CNN care sunt nevoile armatei ucrainene în acest moment și de ce Rusia se bazează pe astfel de atacuri pentru a semăna teroare în țara vecină.

Armata rusă a lansat 115 drone și 28 de rachete de mare viteză, inclusiv rachete balistice în condițiile în care oficialii ucraineni au atras atenția asupra lipsei acute de muniție anti-rachetă.

Președintele Zelenski a confirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că „principala țintă a atacului au fost depozitele unor întreprinderi civile”, fiind lovite și obiective de infrastructură și o gară.

Atacul a început după miezul nopții de miercuri. Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a transmis că Rusia bombardează din nou masiv capitala și regiunea adiacentă.

Alerta aeriană a fost menținută mai mult de o oră, timp în care mai multe valuri de rachete balistice au lovit orașul și localitățile din apropiere. Potrivit administrației militare, au fost avariate clădiri de locuințe și depozite.

Ministerul rus al apărării a susținut că a atacat centre logistice și puncte de aprovizionare din Kiev și din regiunea capitalei. Potrivit statului agresor, aceste centre erau folosite pentru depozitarea și transportul armelor și al echipamentelor militare, precum și pentru producerea și distribuirea dronelor. Toate acestea au fost infirmate de autoritățile ucrainene. Armata rusă atacă deseori obiective civile cu scopul de a teroriza populația ucraineană. În urma acestui atac, au murit 17 oameni și alți 44 au fost răniți.

„O campanie sistematică”

Marea problemă a armatei ucrainene, în prezent, este că nu dispune de suficiente capacități de apărare împotriva rachetelor balistice rusești. Kovalenko ne-a explicat că Rusia cunoaște acest avantaj pe care-l are în fața Ucrainei și profită de el pentru a semăna teroare. Problema Ucrainei nu este că i-ar lipsi experiența sau capacitatea de represalii, spune Kovalenko, ci că nu are suficiente sisteme și rachete interceptoare pentru a o face.

„Atacul desfășurat de Rusia în cursul nopții împotriva Ucrainei nu a adus nimic fundamental nou. Acesta a urmat tiparul devenit deja obișnuit al atacurilor combinate, care includ rachete deosebit de dificil de interceptat.

Atunci când atacă Kievul și regiunea adiacentă, Rusia pune un accent deosebit pe rachetele pe care sistemele anti-aeriene convenționale le pot combate cu dificultate. În prezent, asemenea amenințări pot fi contracarate în principal de sisteme precum Patriot și SAMP/T.

Rusia știe foarte bine că aceste sisteme dispun de stocuri limitate de rachete interceptoare. Prin urmare, folosește rachetele cel mai greu de interceptat pentru a spori probabilitatea de a lovi cu succes țintele stabilite.

Ceea ce vedem este o campanie sistematică de atacuri împotriva unei țări care nu se poate proteja pe deplin, nu pentru că i-ar lipsi experiența sau capacitatea de a face acest lucru, ci pentru că pur și simplu nu dispune de suficiente sisteme și rachete interceptoare.

Ucraina nu primește din partea partenerilor suficiente sisteme de apărare anti-aeriană și anti-rachetă și nici suficiente rachete interceptoare pentru a contracara atacuri de o asemenea amploare”, ne-a spus Oleksandr Kovalenko.

Nevoia de Patriot

Ucraina a făcut de mai mult timp apeluri pentru a obține mai multe interceptoare Patriot, iar Trump promisese la ultimul summit NATO să dea țării licențe pentru ca Ucraina să-și poată fabrica propriile interceptoare. Trump, în stilul său caracteristic, a părut că s-a răzgândit, însă, după doar câteva săptămâni.

Totuși, producția de interceptoare este greoaie, iar deficitul este enorm când vine vorba de raportul rachete balistice versus interceptoare.

„În ceea ce privește sistemul de apărare anti-aeriană și anti-rachetă Patriot, acesta este unul dintre cele mai răspândite sisteme din lume capabile să intercepteze rachete balistice. Interceptorul PAC-3 este deosebit de eficient și este considerat unul dintre cele mai performante din lume împotriva amenințărilor balistice.

Potrivit estimărilor disponibile, Rusia produce în prezent aproximativ 1.000 de rachete balistice 9M723 pentru sistemul balistic cu rază scurtă de acțiune Iskander-M în fiecare an. Interceptarea unui asemenea număr de rachete ar necesita cel puțin 2.000 de interceptoare PAC-3.

Între timp, Lockheed Martin produce anual numai aproximativ 750 de interceptoare PAC-3, iar producția anuală de rachete ASTER se ridică la circa 70 de unități. Asta înseamnă că, inclusiv la nivelul capacităților de producție, există deja un deficit mondial enorm, practic critic, de rachete interceptoare în raport cu necesarul operațional real.

Și este vorba numai despre o singură categorie de rachete balistice. Calculul nu include producția de rachete balistice din Iran și Coreea de Nord și nici alte tipuri de armament fabricate de Rusia, printre care rachetele balistice lansate din aer Kh-47M2 Kinjal și rachetele hipersonice 3M22 Zircon. Zircon nu este o rachetă balistică, dar reprezintă o amenințare hipersonică pe care numai un număr restrâns de sisteme avansate de apărare antiaeriană și antirachetă sunt capabile să o combată”, a adăugat expertul militar ucrainean.

Dezechilibrul este, așadar, evident: Rusia produce mult mai multe arme balistice, rachete balistice lansate din aer și arme hipersonice decât numărul de rachete interceptoare fabricat de principalii producători mondiali”, a adăugat expertul militar ucrainean.

Posibile alternative

Kovalenko ne-a explicat și de ce nu este realist încă să discutăm de posibilitatea ca Ucraina să fie apărată pe termen scurt cu sistemele de producție europeană, precum SAMP/T, SAMP/T NG sau FREYJA.

„În ceea ce privește SAMP/T NG, acesta este un sistem foarte performant, conceput să combată rachete balistice, rachete balistice lansate din aer și alte amenințări aeriene de mare viteză.

Acest lucru este valabil în special pentru interceptorul ASTER 30 B1NT, cea mai nouă variantă desfășurată în cadrul sistemului SAMP/T NG și concepută, printre altele, pentru contracararea amenințărilor balistice.

Există, însă, o limitare importantă: sunt produse foarte puține sisteme SAMP/T și SAMP/T NG. Și rachetele lor interceptoare, în special varianta ASTER 30 B1NT, sunt fabricate într-un ritm relativ lent.

Ne confruntăm, așadar, din nou cu un deficit. Aceste sisteme sunt foarte eficiente, dar nu există suficiente unități pentru a asigura protecția împotriva numărului de arme ofensive pe care Rusia este capabilă să le desfășoare.

O altă posibilă soluție este dezvoltarea sistemului ucraineano-european de apărare antirachetă FREYJA. Aducerea sistemului cel puțin la un nivel inițial de capacitate operațională ar necesita însă minimum șase luni, presupunând că nu apar obstacole tehnice sau tehnologice majore.

Racheta interceptoare există deja, dar radarele și celelalte componente necesare finalizării sistemului trebuie furnizate de mai multe țări. Dacă toate aceste elemente pot fi integrate relativ rapid într-un singur sistem, practic asamblate într-o structură modulară, FREYJA ar putea deveni operațional în aproximativ șase luni.

În etapa inițială, sistemul nu ar putea, însă, proteja întregul teritoriu al Ucrainei și nici nu ar fi capabil să intercepteze toate rachetele pe care Rusia le poate lansa. Nici producția sa nu ar ajunge imediat la un volum ridicat”, a spus el.

„Israelul are prioritate la THAAD”

Când vine vorba de apărarea folosind sistemul american THAAD, Kovalenko spune că nici folosirea acestor interceptoare nu este neapărat realistă pentru că, deși ele sunt foarte eficiente, Ucraina nu poate beneficia de ele. Israelul are „prioritate la repartizarea lor”.

„O altă posibilitate este THAAD, sistemul de apărare la mare altitudine în faza terminală, care poate intercepta rachete balistice la altitudini ridicate.

Numărul sistemelor THAAD disponibile este, însă, limitat, iar stocurile de rachete interceptoare sunt, la rândul lor, reduse. Ucraina nu primește în prezent sisteme THAAD, deoarece Israelul are prioritate la repartizarea lor. Prin urmare, perspectivele ca Ucraina să obțină acest sistem rămân limitate”, a spus Kovalenko.