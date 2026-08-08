"Turism patriotic", cu soldați întorși din război în rol de ghizi. Noua ofertă a lui Putin pentru rușii rămași fără vacanțe în stațiuni

1 minut de citit Publicat la 23:08 08 Aug 2026 Modificat la 23:08 08 Aug 2026

Plaja goală din Crimeea. FOTO: Getty Images

Stațiunile rusești devin tot mai des ținte ale atacurilor cu drone, iar călătoriile în Europa sunt tot mai restrictive din cauza vizelor, așa că guvernul de la Moscova le propune rușilor, ca alternativă, "turismul patriotic", în care ghizi să fie soldați întorși de pe frontul din Ucraina.

cu veterani ai războiului din Ucraina în rol de ghizi și instructori.

Premierul rus Mihail Mișustin a declarat marți că acesta este "un domeniu foarte important" pentru dezvoltarea turismului intern, în timpul prezentării proiectului turistic "Drumul propriu".

Inițiativa presupune crearea unui sistem care să combine programe educaționale destinate participanților la războiul din Ucraina cu centre de turism patriotic. Potrivit planului, instructorii ar urma să fie veterani cu experiență directă de luptă, scrie publicația Kommersant, citat de The Moscow Times.

"Tinerii, elevii și cursanții programului «Profesionalitet» participă cu mare plăcere și interes la asemenea activități", a declarat Mișustin.

Premierul a adăugat că Vladimir Putin cere în mod constant implicarea participanților la ceea ce autoritățile ruse numesc „operațiunea militară specială” în astfel de proiecte.

"Statul trebuie să facă astfel încât cât mai mulți tineri să poată vizita diferite locuri ale patriei noastre alături de participanții la operațiunea militară specială", a spus Mișustin.

Vacanțele tradiționale devin însă tot mai dificile pentru ruși din cauza atacurilor cu drone asupra litoralului Mării Negre, o regiune care primește anual peste șapte milioane de turiști.

În prima jumătate a anului, cererea pentru vacanțe în interiorul Rusiei a scăzut cu cel puțin 10%, iar unii operatori turistici au raportat reduceri de 20-30%.

În Crimeea, afectată atât de atacurile cu drone, cât și de lipsa benzinei, au fost anulate aproximativ un milion de rezervări.

Autoritățile locale au început să acorde subvenții angajaților hotelurilor și pensiunilor care au rămas aproape goale.

Potrivit platformei Travelline, numărul rezervărilor din Crimeea a scăzut în iunie cu 58% față de aceeași perioadă a anului trecut.