Cum vrea o firmă apropiată de Trump să scoată petrol din Groenlanda, inclusiv cu ajutorul unui documentar făcut de „Dr. Phil”

3 minute de citit Publicat la 23:21 08 Aug 2026 Modificat la 23:21 08 Aug 2026

Președintele SUA a amenințat în mod repetat că va invada Groenlanda. Foto: Getty Images

O companie petrolieră americană cu legături cu Donald Trump se pregătește să sape puțuri într-o zonă izolată din Groenlanda, deși nu a primit permisiunea autorităților locale, scrie The Guardian.

În timp ce președintele SUA își reia amenințările că va prelua vastul teritoriu arctic, în ultimele zile au fost aduse la mal, pe coasta de est a Groenlandei, materiale necesare pregătirii forajelor.

Acest lucru a determinat guvernul groenlandez să emită un „avertisment ferm”, precizând că nu fusese acordată nicio aprobare pentru descărcarea echipamentelor.

„Toate viitoarele aspecte logistice trebuie comunicate și aprobate de autoritatea pentru resurse minerale – înainte de a fi puse în practică”, a transmis guvernul într-un comunicat.

Două zile mai târziu, Trump a publicat o nouă postare amenințătoare pe rețeaua Truth Social, în care apărea el însuși, uriaș, deasupra unui sat groenlandez.

Directorii Greenland Energy, o companie din Texas înființată anul trecut, au afirmat că sub regiunea Jameson Land s-ar putea afla țiței în valoare de 1.000 de miliarde de dolari. Ei au anunțat că intenționează să cheltuiască 60 de milioane de dolari pentru forarea a două puțuri, ca să afle dacă este așa.

Deși Groenlanda a încetat să mai emită noi licențe petroliere în 2021, din motive de protecție a mediului, o companie britanică numită 80 Mile obținuse drepturi de explorare în Jameson Land.

Potrivit documentelor sale corporative, Greenland Energy urmează să preia pachetul majoritar în proiect în schimbul finanțării explorării, însă are nevoie în continuare de acordul guvernului pentru a merge mai departe.

Greenland Energy l-a angajat pe Phil McGraw, mai cunoscut drept Dr. Phil, un fost prezentator de talk-show cu vederi de dreapta care a făcut parte din comisia lui Trump pentru libertate religioasă, ca să realizeze o serie documentară menită să „surprindă misiunea acestor căutători de petrol ai zilelor noastre”.

Compania a mai numit ca director un veteran al Marinei SUA care lucrează la Golden Dome, planul de apărare antirachetă pentru care Trump spune că preluarea controlului asupra Groenlandei este „vitală”.

Larry Swets, președintele și un acționar important al Greenland Energy, pare să aibă acces la cercul apropiaților lui Trump. El a declarat că proiectul petrolier „nu are legătură cu anexarea de către americani”.

După ce un reprezentant al companiei a susținut în mod fals, în cadrul unei întâlniri cu comunitatea din Jameson Land, în iunie, că firma avea permisiunea de a descărca echipamentele de foraj, Swets a spus: „Entuziasmul nostru față de proiect ne-a făcut să comunicăm într-un mod care a creat confuzie”.

Luna următoare însă, localnicii din această regiune slab populată au observat un remorcher care trăgea o barjă spre țărm și descărca o duzină de containere. „Scopul era aducerea echipamentelor la mal, la Nunap Qeqqa (Jameson Land), în legătură cu forajele de explorare petrolieră planificate”, se arată în comunicatul guvernului groenlandez.

Publicația daneză de investigații Danwatch l-a citat pe șeful companiei de transport maritim, care a confirmat că livrarea era destinată Greenland Energy.

Greenland Energy a refuzat să răspundă întrebărilor publicației The Guardian.

Într-o scrisoare trimisă joi acționarilor, compania afirma: „Recentele întâlniri la nivel înalt dintre conducerea proiectului și autoritățile groenlandeze de reglementare și supraveghere au fost constructive, iar progresele înregistrate în direcția obținerii aprobărilor rămase, necesare pentru foraj, ne dau în continuare motive de optimism”.

Compania preciza că, în urma acestor discuții, la început va fi forat un singur puț.

Fiind un teritoriu semiautonom al Danemarcei, deciziile privind resursele naturale ale Groenlandei revin liderilor locali aleși, care se află acum în fața unei alegeri delicate.

Ar putea acorda permisiunea pentru forajele petroliere, chiar dacă puțurile planificate par să se afle într-o zonă de conservare protejată de Convenția Ramsar privind zonele umede. Sau ar putea refuza și – se tem unii – i-ar oferi astfel lui Trump un pretext pentru a-și duce mai departe agenda imperialistă.

În comunicatul său, guvernul groenlandez a precizat că „nu ar fi proporțional” să ceară îndepărtarea echipamentelor. O cerere de aprobare se afla încă în curs de analiză, a adăugat acesta.

Un reprezentant al Greenland Energy a declarat că o navă care transportă cele 300 de containere cu echipamente de foraj ale companiei urmează să pornească din Canada pe 12 septembrie. Săparea puțurilor ar urma să înceapă în octombrie.

Jeff Landry, guvernatorul de extremă dreapta al statului Louisiana, aflat în funcția de emisar al lui Trump pentru Groenlanda, a afirmat că Groenlanda ar putea extrage petrol încă de anul viitor.