Iranul prezintă o listă de cerinţe pe care SUA trebuie să le îndeplinească pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz

1 minut de citit Publicat la 22:36 08 Aug 2026 Modificat la 22:36 08 Aug 2026

Strâmtoarea Ormuz. sursa foto: Getty

Teheranul a pus sâmbătă pe masă un set de condiții pe care Washingtonul ar trebui să le bifeze înainte ca Iranul să permită reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Lista cuprinde încetarea blocadei navale, ridicarea sancțiunilor și plata unor despăgubiri de război, notează Agerpres.

Mesajul a fost transmis de secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohammad Baqer Zolgadr, într-un comunicat citat de agenția de stat IRNA.

„Până când Statele Unite nu îşi vor corecta comportamentul, Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă”, a avertizat acesta.

Zolgadr a detaliat șase condiții care, în viziunea Teheranului, ar echivala cu o „corecție de comportament” din partea americanilor.

Pe listă figurează ridicarea blocadei navale impuse Iranului, oprirea sancțiunilor, deblocarea activelor iraniene înghețate și acordarea de despăgubiri pentru pagubele provocate de ceea ce oficialul a numit „două războaie impuse” – o revendicare care apăruse deja și în memorandumul de înțelegere semnat la mijlocul lunii iunie.

Oficialul iranian a mai cerut încetarea amenințărilor la adresa țării sale, oprirea operațiunilor militare împotriva Iranului și a aliaților săi din regiune – din Liban, Palestina, Yemen și Irak –, precum și retragerea trupelor americane dislocate în jurul Republicii Islamice.

„Acestea sunt revendicările poporului iranian”, a spus Zolgadr.

El a mai precizat că instituția pe care o conduce „nu va ceda niciodată”, nici pe câmpul de luptă, nici la masa negocierilor.

Declarațiile se înscriu într-un șir de mesaje similare venite în ultima vreme dinspre vârfurile puterii de la Teheran. Atât ministrul de externe, cât și purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției au legat, la rândul lor, redeschiderea Strâmtorii Ormuz de acceptarea de către Statele Unite a unor condiții prealabile.