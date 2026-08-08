Ministrul turc de externe: Pactul de apărare dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită echivalează tehnic cu articolul 5 al NATO

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan. sursa foto: Getty

Pactul de apărare încheiat de Turcia, Pakistan și Arabia Saudită este, din punct de vedere tehnic, echivalentul acordului de apărare reciprocă înscris în articolul 5 al NATO, a declarat sâmbătă, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, notează Agerpres.

Fidan a mai spus că președintele turc Recep Tayyip Erdogan își dorește lărgirea acestei alianțe, iar Egiptul figurează printre posibilii viitori membri.

Cele trei puteri regionale au parafat vineri „Acordul de apărare comună de la Mecca”, care aduce laolaltă aliați musulmani sunniți ai Statelor Unite, îngrijorați de tensiunile din regiune ce au dus la atacuri cu rachete iraniene asupra statelor exportatoare de petrol din Golf.

Într-o declarație comună, semnatarii au precizat că acordul urmărește întărirea descurajării colective în fața oricărui act de agresiune și stabilește că un atac armat împotriva oricăruia dintre cele trei state va fi tratat drept un atac împotriva tuturor.

Fidan a ținut să lămurească, într-o declarație pentru agenția de stat Anadolu, că noua alianță nu vizează Iranul sau vreo altă țară, ci reprezintă mai curând un angajament general de a apăra securitatea celor trei parteneri.

Ministrul a adăugat că aliații vor stabili prin consultări gradul, forma și modalitatea de sprijin pe care le-ar cere în cazul unui atac, subliniind însă că niciun stat nu va fi considerat o amenințare atâta vreme cât niciunul dintre membri nu este atacat.

Turcia, care are a doua cea mai numeroasă armată din NATO, a precizat că pactul rămâne deschis aderării altor state din regiune și că nu își propune să înlocuiască vreo alianță deja existentă.

„NATO este o alianţă militară uriaşă, formată din 32 de ţări. Noi am pornit la drum aici ca trei state şi trebuie să facem paşi foarte modeşti, dar concreţi”, a declarat Hakan Fidan, menționând că negocierile pentru finalizarea pactului au durat doi ani și opt luni.

Oficialul turc a explicat că în interiorul alianței va fi creat un comitet ministerial asemănător celui din NATO, precum și un secretariat general cu sediul în Arabia Saudită, urmând ca detaliile de funcționare să fie stabilite la prima reuniune a comitetului.

„Viziunea preşedintelui nostru este să nu rămânem limitaţi la trei ţări, ci să ne extindem şi să reunim toate ţările (din regiune) sub această umbrelă”, a adăugat ministrul turc, adăugând că Egiptul s-ar putea alătura pactului după rezolvarea unor chestiuni tehnice.

În ultimele luni, Turcia, Arabia Saudită, Pakistanul și Egiptul au format un grup dedicat problemelor regionale, în special războiului împotriva Iranului. Ankara a precizat că această structură – denumită R4 – urmărește adâncirea parteneriatului prin mecanisme concrete.

Nu în ultimul rând, Fidan a susținut că Turcia ar trebui să ia parte la o coaliție internațională menită să protejeze traficul maritim din Marea Roșie împotriva atacurilor rebelilor houthi, întrucât siguranța navigației ține direct de interesele Ankarei.