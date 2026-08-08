Turcia restricționează trecerea navelor prin strâmtoarea Dardanele din cauza atacurilor din Marea Neagră

Măsură limitează numărul navelor care pot intra în Marea Neagră / sursă foto: Getty Images

Turcia a început să limiteze parțial trecerea navelor comerciale prin strâmtoarea Dardanele către Marea Neagră, după intensificarea atacurilor rusești și ucrainene asupra navelor civile din regiune, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Autoritatea pentru Siguranța Coastelor, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor din Turcia, ar fi informat mai multe nave care se îndreptau spre portul rusesc Novorossiisk că, în prezent, nu emite autorizații de tranzit pentru astfel de curse sau că are nevoie de mai mult timp pentru analizarea cererilor.

Turcia nu a oferit deocamdată o explicație oficială pentru această măsură, care limitează, practic, numărul navelor care pot intra în Marea Neagră.

Potrivit surselor Bloomberg, restricțiile se aplică și navelor care se îndreaptă spre porturile din Ucraina.

De altfel, Turcia a cerut Rusiei și Ucrainei să instituie un moratoriu asupra atacurilor care vizează navele comerciale din Marea Neagră, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe Hakan Fidan, transmite AFP.

Ca răspuns la intensificarea atacurilor, Turcia „a solicitat instituirea unui mecanism pentru declararea unui moratoriu”, a afirmat Hakan Fidan în cadrul unui interviu în direct acordat agenției oficiale de știri Anadolu.

„Conflictul s-a extins în întreaga zonă a Mării Negre. Inițial, țintele erau porturile și navele militare. Acum, sunt atacate fără discriminare toate navele comerciale”, a deplâns situația ministrul, menționând că 'navele deținute de turci sau care arborează pavilionul Turciei sunt, de asemenea, lovite'.

Ankara, care întreține relații strânse atât cu Moscova, cât și cu Kievul, condamnase deja marți atacurile cu drone care au avut loc cu o zi înainte în Marea Neagră împotriva a două nave aparținând unor companii de transport maritim turcești, soldate cu rănirea unor membri ai echipajului.

Atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat

La sfârșitul lunii iulie a fost atacată și o navă portcontainer care transporta mărfuri de import. În noaptea de 1 august, nava „Ianina”, aparținând companiei Fesco, s-a scufundat în Marea Neagră, la aproximativ 130 de mile marine de Novorossiisk, în urma unui atac cu drone navale. Echipajul a fost salvat, dar întreaga încărcătură a fost pierdută.

Amploarea riscurilor este ilustrată și de problemele apărute în acest an în transportarea mărfurilor din Novorossiisk.

În 2025, portul Novorossiisk a avut un flux de 168 de milioane de tone de mărfuri, cu 29% mai mult decât cel mai apropiat concurent al său, portul Ust-Luga din regiunea Leningrad, care a procesat 130 de milioane de tone, și de două ori mai mult decât portul Vostocinîi de la Oceanul Pacific, a afirmat Diana Șevțova, directoarea filialei din Novorossiisk a companiei TransGID.

Prin Novorossiisk trecea una din cinci tone exportate pe mare de Rusia: petrol Urals și amestecul kazah CPC Blend, grâu destinat silozurilor din Egipt, precum și containere cu îngrășăminte și metale pentru piețele din Asia și Africa.

Marți, două nave asociate Turciei au fost atacate, printre acestea aflându-se cargoul „Nadezhda”, care naviga din portul turcesc Samsun spre Novorossiisk și transporta legume și fructe. Mai mulți membri ai echipajului au fost răniți.