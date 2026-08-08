Bloomberg: Ucraina a acceptat să nu mai atace terminalul CPC de unde vine țițeiul kazah în România și petroliere care nu sunt rusești

Atacurile asupra unor nave, luna trecută, au dus la oprirea operațiunilor de încărcare / sursă foto: Profimedia Images

Ucraina a acceptat să nu atace anumite petroliere care nu sunt deținute de Rusia și nici terminalul CPC, prin care țițeiul kazah ajunge inclusiv în România, după ce atacurile asupra unor nave, luna trecută, au dus la oprirea operațiunilor de încărcare, potrivit unui oficial al Guvernului SUA citat de Bloomberg.

Pentru a facilita circulația navelor comerciale, Ucraina a creat puncte de contact prin care operatorii pot face schimb de informații și pot coordona trecerea în siguranță a navelor, a precizat oficialul american, care a cerut să nu-i fie dezvăluit numele pentru a putea vorbi deschis despre înțelegerea încheiată.

Acordul a fost convenit în urma unei întâlniri între oficiali de rang înalt ai administrației americane și reprezentanții Guvernului ucrainean și ar putea contribui la reluarea transporturilor de petrol din regiune.

Transporturile comerciale, tot mai afectate de atacuri

Acordul a fost încheiat după ce, în ultimele săptămâni, mai multe atacuri asupra unor nave aflate în apropierea terminalului Consorțiului Conductelor din Marea Caspică (CPC), din portul rusesc Novorossiisk, au afectat activitatea de încărcare și transport.

Terminalul CPC este esențial pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului, care dispune de puține alternative pentru transportul unor volume importante de țiței către piețele internaționale.

Prin această rută sunt transportate, în mod obișnuit, aproximativ 2% din livrările mondiale de țiței. Rafinăriile europene, inclusiv cele din România, depind într-o anumită măsură de petrolul provenit din această regiune.

Atacurile ucrainene au afectat însă și alte transporturi comerciale din Marea Neagră. Dronele au îngreunat inclusiv importurile din China transportate pe mare către Rusia, potrivit unor angajați ai unor companii de logistică și comerț exterior din Rusia.

„Pe ruta China-Novorossiisk, situația este acum foarte complicată, iar întârzierile sunt uriașe”, a declarat un importator.

Nava "Yanina", cu o capacitate de aproximativ 1.000 de containere, s-a scufundat în noaptea de 1 august. În noaptea de 4 august, drone maritime au atacat vasul comercial "Nadezhda", care naviga din portul turcesc Samsun spre Novorossiisk, cu o încărcătură de legume și fructe, precum și o altă navă care venea din Turcia. Aceasta din urmă a rămas pe linia de plutire.

Transporturile prin Novorossiisk se desfășurau cu dificultate și înaintea suspendării anunțate de FESCO. În lunile iulie și august era foarte greu să fie găsit un loc disponibil pentru un container, iar înlocuirea navei "Yanina" nu este posibilă în acest moment, a declarat un reprezentant din domeniul transporturilor internaționale.

"Din cauza atacurilor asupra navelor din lunile iunie și iulie, această rută a devenit imprevizibilă în ceea ce privește termenele de livrare. De mai bine de o lună le recomandăm clienților să nu o mai folosească", a adăugat un alt reprezentant al industriei.

Anterior, atacurile vizau în principal vrachierele care transportau cereale și petrolierele cu produse petroliere.

Datele privind circulația navelor arată că numărul curselor efectuate de nave mari din Novorossiisk a scăzut în iulie cu 38% față de luna mai. În cazul petrolierelor, reducerea a fost de 50%, iar în cazul vrachierelor pentru cereale, de 46%.