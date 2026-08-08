Todd Blanche, fostul avocat al lui Trump, confirmat de Senat în funcția de procuror general al SUA. El era interimar din aprilie

Todd Blanche a fost avocatul personal al lui Donald Trump, iar Trump l-a propus pentru funcția de Procuror General al SUA. Foto: Getty Images

Senatul american l-a confirmat sâmbătă pe Todd Blanche în funcția de procuror general al Statelor Unite, echivalentul ministrului justiției, încheind una dintre cele mai controversate proceduri de numire din al doilea mandat al președintelui Donald Trump, notează Agerpres.

Blanche a fost confirmat cu 50 de voturi la 49. Doi senatori republicani, Susan Collins și Lisa Murkowski, au votat împotriva confirmării, alăturându-se democraților, care s-au opus ferm numirii și au acuzat administrația Trump de folosirea Departamentului Justiției ca instrument politic împotriva adversarilor președintelui.

Fost avocat personal al lui Trump, Blanche asigura deja interimatul funcției din aprilie.

Nominalizarea sa a întâmpinat opoziția unor senatori republicani, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la independența sa. Doi senatori republicani, John Cornyn și Thom Tillis, au cerut garanții din partea administrației Trump privind abandonarea definitivă sau limitarea unor inițiative controversate pentru a debloca procedura.

Una dintre acestea viza un fond de aproape 1,8 miliarde de dolari destinat compensării unor aliați ai lui Donald Trump pentru procedurile judiciare inițiate în timpul administrației Biden, denunțat de democrați drept o 'casă de bani negri'. Cealaltă urmărea acordarea unei imunități fiscale președintelui și apropiaților săi.

Administrația Trump a anunțat că renunță la proiectul fondului de despăgubire, însă cei doi senatori au cerut garanții scrise că acesta nu va fi reluat în viitor. Todd Blanche le-a oferit în cele din urmă aceste garanții, ceea ce a permis marți Comisiei judiciare a Senatului să aprobe nominalizarea și să deschidă calea votului în plen.

Todd Blanche a devenit cunoscut publicului larg în calitate de avocat personal al lui Donald Trump în trei dintre dosarele penale care îl vizau pe miliardar înainte de revenirea acestuia la Casa Albă, inclusiv dosarul privind plățile ascunse către fosta actriță de filme pentru adulți Stormy Daniels. Cazul s-a încheiat în primăvara lui 2024 cu condamnarea penală a lui Trump, o premieră pentru un fost președinte american.

După revenirea lui Trump la Casa Albă, Blanche a fost numit adjunct al procurorului general, alături de alți foști consilieri juridici ai președintelui, inclusiv Pam Bondi, care ocupa funcția de procuror general.

La începutul lui aprilie 2026, Trump a revocat-o pe Bondi în contextul scandalului legat de Jeffrey Epstein și i-a încredințat imediat lui Blanche interimatul conducerii Departamentului Justiției. Blanche se afla deja în prima linie a dosarului Epstein.

Senatorul democrat Dick Durbin l-a acuzat pe Blanche că 'acționează în continuare ca avocat personal al președintelui', folosind Departamentul Justiției 'ca un cabinet care nu servește decât unui singur client: președintele'.

Întrebat în timpul audierii din Comisia judiciară a Senatului despre relația sa cu Trump, Blanche a spus inițial: 'Sunt avocatul lui', pentru a se corecta imediat: 'Am fost avocatul lui'.