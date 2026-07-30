Donald Trump intenționează să amâne numirea lui Todd Blanche în funcția de procuror general al SUA

Trump a sugerat că obiecţiile lor au ca motiv faptul că el şi-a retras sprijinul pentru cei doi la alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie / Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că intenţionează să amâne numirea fostului său avocat Todd Blanche în funcţia de procuror general al SUA, ca urmare a rezervelor exprimate de doi senatori republicani, dar că îl va desemna după alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Nu am nicio obiecţie la retragerea numirii lui Todd (...) şi desemnarea lui după plecarea lui Cornyn şi Tillis" în ianuarie 2027, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social, referindu-se la cei doi senatori republicani, membri ai comisiei juridice, care refuză în prezent să voteze pentru nominalizarea sa.

Todd Blanche, care ocupă funcţia de procuror general interimar de la demiterea lui Pam Bondi în aprilie, a fost nominalizat să ocupe permanent această funcţie de către preşedintele Trump, care a dat asigurări că el va continua să ocupe funcţia de procuror general interimar indiferent de situaţie.

Confirmarea numirii sale de către Senat, aşa cum prevede Constituţia, a fost amânată din cauza opoziţiei lui John Cornyn şi Thom Tillis, care cer administraţiei Trump să abandoneze definitiv două iniţiative larg contestate.

Una se referă la un aşa-numit fond "anti-instrumentalizare" de aproape 1,8 miliarde de dolari, destinat despăgubirii financiare a aliaţilor lui Donald Trump pentru procesele intentate sub administraţia Biden. Cealaltă urmăreşte să acorde imunitate fiscală preşedintelui republican şi aliaţilor săi.

Confruntate cu mai multe hotărâri judecătoreşti, ambele proiecte au fost abandonate, însă cei doi senatori republicani cer garanţii scrise că acestea nu vor fi reluate în viitor.

Fără aceste garanţii, John Cornyn şi Thom Tillis au ameninţat că vor vota împotriva nominalizării lui Todd Blanche. Votul din comisia juridică, programat iniţial pentru joi, a fost amânat din acest motiv.

Pe Truth Social, Trump a sugerat joi că obiecţiile lor au ca motiv faptul că el şi-a retras sprijinul pentru cei doi la alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie.

Thom Tillis, senator de Carolina de Nord, care s-a opus în repetate rânduri lui Donald Trump, a anunţat anul trecut că se va retrage la sfârşitul mandatului său în ianuarie. John Cornyn, reprezentant al Texasului, a pierdut alegerile primare republicane după ce Trump l-a susţinut pe adversarul său, Ken Paxton.