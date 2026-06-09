Trump îl numește pe fostul său avocat pentru funcția de Procuror General. Cine e Todd Blanche și ce rol a avut în dosarele Epstein

3 minute de citit Publicat la 09:37 09 Iun 2026 Modificat la 09:37 09 Iun 2026

Todd Blanche a fost avocatul personal al lui Donald Trump, iar Trump l-a propus pentru funcția de Procuror General al SUA. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump l-a desemnat oficial pe procurorul general interimar Todd Blanche pentru a ocupa permanent cea mai înaltă funcție din sistemul judiciar american, relatează CNN.

Trump și-a trimis luni nominalizarea către Senat SUA.

Todd Blanche, fost avocat personal al președintelui american, ar urma să îi succeadă lui Pam Bondi, care a fost demisă în aprilie.

CNN notează că propunerea președintelui va avea nevoie doar de o majoritate simplă în Senat pentru a fi confirmată.

Votul ar putea fi, totuși, complicat de rolul lui Blanche în gestionarea dosarelor Jeffrey Epstein și de încercarea de a crea un controversat fond de 1,8 miliarde de dolari în beneficiul aliaților lui Trump, sub pretextul de a combate "instrumentalizarea justiției".

Controverse legate de nominalizarea lui Trump pentru Procurorul General al SUA

Președintele Comisiei Judiciare a Senatului, Chuck Grassley, a declarat că îl va susține pe Blanche și că va accelera procesul de analiză a nominalizării.

"Blanche este foarte calificat și și-a demonstrat dedicarea pentru restabilirea legii și ordinii în țară. Activitatea Comisiei Judiciare a Senatului pentru procesarea nominalizării lui Blanche este deja în desfășurare", a declarat acest senator.

Întrebat cât de repede ar putea comisia sa să analizeze candidatura, Grassley a refuzat să ofere un termen.

Senatorul republican de Louisiana, Bill Cassidy, a semnalat că are rezerve față de nominalizarea președintelui.

"Trebuie să fiu convins că Todd nu este avocatul personal al președintelui care, întâmplător, ocupă funcția de procuror general, și că este procurorul general care s-a întâmplat să fi fost avocatul personal al președintelui", a spus el.

Cassidy a mai catalogat drept "îngrijorătoare" implicarea lui Blanche în creare fondului "anti-instrumentalizare.

Ce beneficii i-a adus Todd Blanche lui Trump, ca procuror general interimar

În calitate de procuror general interimar, Blanche a obținut punerea sub acuzare a unor adversari personali ai lui Trump, precum fostul director al FBI, James Comey.

De asemenea, a redus anumite măsuri de control asupra armelor și a emis citații pentru jurnaliști, cerând dezvăluirea surselor acestora.

În plus, a anunțat inițiative ample de "combatere a fraudei la nivel național", care funcționează în paralel cu "războiul împotriva fraudei", promovat de Casa Albă.

Criticii lui Blanche argumentează că tocmai aceste acțiuni demonstrează că fostul avocat al președintelui a pus în aplicare agenda personală și politică a lui Trump, folosind Departamentul Justiției ca instrument de atac împotriva adversarilor.

Sacul cu bani pentru "despăgubirea" participanților la insurecția de la Capitoliu

Nominalizarea procurorului general vine pe fondul criticilor împotriva lui Trump, care sprijină propunerea de creare a unui fond de 1,78 miliarde de dolari, destinați destinat despăgubirii persoanelor care susțin că au fost urmărite penal pe nedrept de fostul guvern democrat.

Mai mulți dintre republicanii din Congres s-au revoltat împotriva acestei inițiative.

Unii dintre ei sunt îngrijorați de posibilitatea ca participanții la insurecția din 6 ianuarie 2021, de la Capitoliu, să primească despăgubiri din acest fond.

Săptămâna trecută, Todd Blanche a fost practic nevoit să se distanțeze de această inițiativă, iar Departamentul Justiției le-a comunicat unor judecători federali că planul de creare a fondului a fost abandonat.

Cu toate acestea, mai multe procese legate de această inițiativă sunt încă în desfășurare.

Todd Blanche și-a exprimat în mod repetat dorința de a ocupa funcția de Procuror General.

În cadrul unei conferințe de presă, imediat după numirea sa ca procuror general interimar, el le-a declarat jurnaliștilor că a lucra pentru Trump reprezintă "cea mai mare onoare a vieții sale".

Dosarele Epstein și interviul cu Maxwell

La audierea din Congres, Todd Blanche va trebui, de asemenea, să răspundă întrebărilor privind modul în care Departamentul Justiției a gestionat dosarele Epstein și despre interviul său cu Ghislaine Maxwell, complicea miliardarului pedofil, mort în închisoare.

Predecesoarea lui Blanche, Pam Bondi, a declarat recent în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților că actualul procuror general interimar este responsabil în cazul dosarelor Epstein.

"El s-a ocupat de întregul proces și de publicarea completă a dosarelor", a spus Bondi atunci când a fost întrebată de congresmeni.

Departamentul Justiției a publicat aproximativ 3 milioane de documente solicitate de Congres în cazul lui Jeffrey Epstein.

Bondi a fost presată să explice de ce alte 3 milioane de documente nu au fost încă făcute publice.

Blanche va fi întrebat și despre interviul pe care i l-a luat lui Ghislaine Maxwell, anul trecut.

La scurt timp după acel interviu, Maxwell a fost transferată într-un penitenciar federal cu regim minim de securitate din Texas.

Departamentul Justiției a precizat că transferul a fost decis de Biroul Federal al Penitenciarelor.