Cel mai vechi hostel pentru tineri din România se închide, după 25 de ani de activitate: Chiria a crescut de aproape nouă ori

Burg-Hostel Sighișoara, cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România. Sursa foto: Burg-Hostel Sighisoara ia Facebook

Celebrul Burg-Hostel din Cetatea Medievală a Sighişoarei, cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România şi parte a reţelei mondiale Hostelling International, care funcţiona ca o componentă a economiei sociale, a anunţat, joi, că îşi închide porţile, după majorarea chiriei de aproape nouă ori, potrivit Agerpres.

„Porţile Burg-Hostelului se închid (...). Nu este un rămas-bun pe care ni l-am dorit. Chiria solicitată pentru continuarea activităţii ajungea la aproape nouă ori valoarea chiriei anterioare. O asemenea creştere nu putea fi absorbită de o structură a economiei sociale şi nici transferată pur şi simplu asupra oaspeţilor prin tarife comerciale, fără să renunţăm tocmai la valorile şi la misiunea pentru care exista Burg-Hostel. În aceste condiţii, continuarea activităţii nu mai era posibilă.

Pentru noi, astăzi nu se încheie doar activitatea unei instituţii, ci şi o parte importantă din viaţa noastră. Le mulţumim tuturor angajaţilor, voluntarilor, partenerilor, susţinătorilor şi oaspeţilor care au dat viaţă Burg-Hostelului în aceşti 25 de ani. Mulţi au venit ca oaspeţi şi au plecat ca prieteni. Amintirile, prieteniile şi convingerile care au prins rădăcini între aceste ziduri rămân”, a anunţat preşedintele Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (IBZ), Volker Reiter, pe Facebook.

› Vezi galeria foto ‹

El a subliniat că, deşi porţile Burg-Hostelului se închid, spiritul mişcării hostelurilor pentru tineret şi munca pentru apropierea dintre oameni, protecţia minorităţilor şi convieţuirea paşnică merg mai departe, într-un alt loc şi într-o formă nouă.

„Un hostel pentru tineret înseamnă mai mult decât un pat la un preţ accesibil”

Volker Reiter a arătat că este greu să rezumi un sfert de secol în câteva fraze, dar când acest hostel şi-a început activitatea, în anul 2001, clădirile se aflau într-o stare avansată de degradare.

„Le-am restaurat prin lucrări ample şi am mărit suprafaţa utilă cu aproximativ 50%. Aici am dezvoltat Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara, care includea şi Burg-Hostel - cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România şi parte a reţelei mondiale Hostelling International. Burg-Hostel nu a fost niciodată doar un loc de cazare. În centrul activităţii noastre s-a aflat spiritul mişcării hostelurilor pentru tineret.

Un hostel pentru tineret înseamnă mai mult decât un pat la un preţ accesibil. El trebuie să le ofere şi oamenilor cu posibilităţi materiale reduse şansa de a călători, să încurajeze comunitatea şi să creeze întâlniri dincolo de graniţele naţionale, etnice, religioase şi sociale. Acest spirit porneşte de la o convingere simplă: atunci când oamenii se întâlnesc, vorbesc unii cu alţii şi ajung să se cunoască, prejudecăţile pot fi depăşite. Astfel se nasc respectul reciproc, înţelegerea şi, în cele din urmă, pacea”, a spus Volker Reiter.

„Am fost uneori etichetaţi în mod depreciativ, cu aluzii etnice”

El a menţionat că deschiderea, solidaritatea, diversitatea şi respectarea demnităţii fiecărui om nu au fost simple sloganuri, ci fundamentul activităţii de zi cu zi a acestui hostel.

„De aici am contribuit la dezvoltarea sistemului hostelurilor pentru tineret din România şi am realizat numeroase proiecte europene şi internaţionale - printre acestea ProEtnica şi CURCUBEU. Ne-am ţinut porţile deschise în mod conştient şi pentru oamenii care în alte locuri erau adesea refuzaţi. Pentru această deschidere, atât casa noastră, cât şi noi înşine am fost uneori etichetaţi în mod depreciativ, cu aluzii etnice. Nu am considerat însă niciodată această deschidere drept o slăbiciune. Dimpotrivă, ea făcea parte din convingerea noastră: ospitalitatea nu trebuie să depindă de origine, de situaţia materială sau de statutul social. Fiecare om trebuia să fie primit aici cu aceeaşi demnitate şi acelaşi respect”, a subliniat Reiter.

Acelaşi sistem de valori, a mai punctat el, a determinat şi modul în care a funcţionat economic Burg-Hostel.

„Nu a fost o afacere hotelieră pur comercială, orientată spre maximizarea profitului, ci o structură a economiei sociale. Desigur, trebuia să-şi acopere cheltuielile şi să asigure locurile de muncă. Dar tarifele trebuiau să rămână accesibile, marjele erau în mod firesc mai reduse, iar activitatea economică se afla în serviciul misiunii sociale şi educaţionale”, a conchis preşedintele Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara (IBZ).

Anunţul închiderii Burg-Hostel din Cetatea Sighişoara vine cu câteva zile înainte de debutul ediţiei a XXII-a a Festivalului Intercultural ProEtnica, programată în perioada 26-30 august, această locaţie fiind centrul logistic al manifestării care va reuni reprezentanţii celor 20 de minorităţi naţionale recunoscute oficial în România.