Se poate recupera CASS reținută din pensii? Explicația oficială a Casei de Pensii. Ce trebuie să știe românii

Pensionarii nu își pot recupera acum CASS reținută din pensii. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Pensionarii cărora li se reține contribuția la sănătate nu trebuie să depună cereri pentru recuperarea banilor, anunță Casa Județeană de Pensii Alba. Instituția precizează că, în acest moment, nu există nicio prevedere legală care să permită restituirea CASS, astfel că o solicitare depusă la casa de pensii nu poate duce la returnarea sumelor.

Clarificarea vine în contextul în care pensionarii cer informații despre posibilitatea recuperării contribuției de asigurări sociale de sănătate reținute din pensii.

„În prezent, nu există un temei legal pentru restituirea CASS reținute în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop”, transmite Casa Județeană de Pensii Alba.

Instituția subliniază că nu există, la această dată, niciun act normativ și nicio decizie a unei instanțe care să prevadă oprirea reținerii CASS și restituirea banilor deja încasați.

Cu alte cuvinte, simpla depunere a unei cereri nu creează dreptul la rambursarea contribuției.

„În lipsa unui temei legal, depunerea unei cereri nu poate conduce la restituirea CASS”, precizează Casa de Pensii, care îi sfătuiește pe pensionari să urmărească informațiile publicate prin canalele oficiale și să evite demersurile care nu pot produce efecte juridice.

Cine plătește CASS din pensie

Contribuția la sănătate se reține, din 1 august 2025, pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei, în baza Legii nr. 141/2025.

CASS este de 10%, dar nu se aplică întregii pensii, ci numai sumei care depășește pragul de 3.000 de lei. De exemplu, în cazul unei pensii de 3.500 de lei, contribuția se calculează doar pentru diferența de 500 de lei. CASS reținută este, în acest caz, de 50 de lei pe lună.

Pensionarii nu trebuie să depună declarații și nici să plătească separat contribuția. Suma este calculată și reținută automat de instituția care achită pensia, iar beneficiarul primește direct venitul net.

Potrivit legislației actuale, această contribuție se aplică veniturilor din pensii în perioada 1 august 2025 - 31 decembrie 2027. De la 1 ianuarie 2028, reținerea nu ar mai trebui să se aplice, dacă între timp legea nu va fi din nou modificată.

CASS a mai fost restituită pensionarilor, dar în baza unei legi speciale

Casa de Pensii atrage practic atenția că situația de acum este diferită de cea din 2022, când contribuția la sănătate reținută unor pensionari a fost ulterior restituită.

Atunci, returnarea banilor s-a făcut în baza unei reglementări speciale, OUG nr. 4/2023, care a stabilit restituirea din oficiu a sumelor încasate în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2022.

Acea măsură nu se aplică însă și contribuțiilor reținute în prezent. Pentru ca pensionarii să își poată recupera CASS plătită acum ar fi nevoie de un nou temei legal sau de o decizie jurisdicțională aplicabilă, precizează Casa Județeană de Pensii Alba.