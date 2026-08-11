Vaccinarea anti-HPV, promovată la Summer Well. „Sănătatea este cel mai cool accesoriu în ziua de astăzi”

Aproape jumătate dintre tineri spun că informațiile clare i-ar ajuta să ia decizia de vaccinare. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Prevenția HPV ajunge în rândul tinerilor. Zeci de voluntari din Asociaţia Caravana cu Medici au mers la Summer Well pentru a-i informa pe tineri despre importanţa vaccinării. Iniţiativa vine dupa prezenţele de la Beach, Please! și K-Pop Days de la Nibiru.

Voluntarii și medicii au stat de vorbă cu tinerii la Summer Well despre cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală și despre importanța prevenției timpurii. În ciuda percepției că alte forme de protecție ar putea fi suficiente, vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de a preîntâmpina formele grave de boală asociate infecției cu HPV.

„Mi se pare foarte important să știm ce înseamnă virusul HPV și cum putem preveni contactarea acestui virus”, a spus un festivalier.

„Este foarte important și pentru bărbați, pentru că, deși este o problemă ce afectează femeile, și noi, bărbații, trebuie să ajutăm pe partea asta, iar pentru două-trei doze de vaccin nu cred că este o problemă. Te-ai vaccinat? Nu încă, sunt programat”, a spus altcineva.

Potrivit unui sondaj, aproape jumătate dintre tineri spun că informațiile clare i-ar ajuta să ia decizia de vaccinare.

„Oferindu-le din ce în ce mai multe informații, reușesc să se conecteze cu noi și să aibă un feedback pozitiv la final și înțeleg, cumva, că sănătatea este cel mai cool accesoriu în ziua de astăzi”, a explicat Carmen Andreea Cristavu, medic rezident obstetrică-ginecologie.

Organizatorii spun că următorul pas este facilitarea accesului la vaccinarea anti-HPV în farmacii și dezvoltarea unor caravane mobile care să aducă informația medicală și serviciile de prevenție mai aproape de comunități.