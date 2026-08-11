Ar vota UDMR un Guvern PSD? Kelemen Hunor: „Nu plec din barcă, stânga sau dreapta, până nu avem o nominalizare”

Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor a declarat marți că le-a propus foștilor colegi de coaliție mai multe soluții de compromis pentru a depăși criza politică, dar toate au fost respinse. Președintele UDMR a adăugat că până când președintele Nicușor Dan nu va face o altă nominalizare, el rămâne angajat la propunerea făcută alături de PNL și USR în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan. Kelemen Hunor a respins însă varianta unui premier tehnocrat și a atras atenția că orice compromis politic pentru învestirea unui guvern cu puteri depline trebuie găsit în interiorul fostei coaliții de guvernare.

Kelemen Hunor a declarat că a discutat atât cu președintele PSD Sorin Grindeanu, cât și cu președintele PNL Ilie Bolojan despre soluții pentru depășirea crizei politice. Însă toate propunerile UDMR au fost respinse, iar în acest moment el nu vede nicio soluție de compromis.

„Săptămâna trecută am discutat o oră și 30 de minute cu Bolojan. Astăzi nu văd o soluție față de acum 3-4 săptămâni.

Suntem angajați cu PNL-USR-UDMR și avem o propunere: pe Mureșan. Nu am avut alte discuții dincolo de propunerea Mureșan. Până când președintele nu nominalizează, eu de aici nu mă mișc. Nu plec din barcă, stânga sau dreapta, până nu avem o nominalizare.

(...) Eu am prezentat câteva variante posibile. Nu s-a agreat. Aștept să vină cu nominalizarea. Eu am scos tot ce am putut. În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a declarat că nici o eventuală nominalizare a președintelui PSD în funcția de premier de către Nicușor Dan nu înseamnă automat că va renunța la varianta Mureșan.

„E un alt film. Nu înseamnă că trebuie să renunț la Mureșan. Va trebui să discute și cu PNL și USR. (...) Nu se poate da un răspuns, pentru că noi avem o propunere în persoana lui Mureșan. Până când nu avem desemnare, nu pot să vă spun. UDMR poartă negocieri. Atunci ar fi un alt film și se poate discuta”, a spus liderul UDMR.

În urmă cu câteva zile, vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) sugerase că formațiunea maghiară ar fi dispusă să voteze un guvern minoritar în jurul PSD.

Despre posibilitatea ca Alexandru Nazare să fie nominalizat, Kelemen Hunor a spus că nu depinde de UDMR.

Președintele UDMR a atras însă atenția că orice variantă de compromis politic trebuie găsită în interiorul fostei coaliții de guvernare: „Nu se poate instala un guvern fără compromis, dar poți să cauți compromis în interiorul fostei coaliții. Nu în afara ei”

În ceea ce privește un guvern instalat cu voturi de la grupurile parlamentare PACE sau UPR, Kelemen Hunor a spus că nu a avut astfel de discuții.

Discuții la Cotroceni pentru un guvern cu puteri depline

Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii fostei coaliții de guvernare săptămâna viitoare pentru a discuta de această dată despre criza politică, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Președintele vrea să afle dacă există premisele formării unui nou guvern. Nicușor Dan a declarat anterior că până nu va avea certitudinea că există șanse ca un guvern să fie învestit nu va nominaliza un alt premier, după ce două propuneri anterioare - Eugen Tomac și Adrian Veștea - au eșuat.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. (...) În clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus Eugen Tomac, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

Pe masă sunt în continuare două variante: guvern tehnocrat sau guvern minoritar.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adopta ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.