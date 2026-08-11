În 1955, se deschidea prima fabrică de penicilină din România și sud-estul Europei: Cum arăta la inaugurare și istoria Antibiotice Iași

9 minute de citit Publicat la 13:20 11 Aug 2026 Modificat la 13:23 11 Aug 2026

Fabrica Chimică nr 2, în 1955 - prima fabrică de penicilină din România, actuala Antibiotice Iași. Sursa foto: Arhiva Istorică Agerpres Foto

În urmă cu 70 de ani, la Iași începea o poveste care avea să schimbe industria farmaceutică românească. În decembrie 1955, Fabrica Chimică nr. 2 Iași devenea prima unitate din România și din sud-estul Europei care producea penicilină la scară industrială. Prima șarjă de penicilină românească era obținută la 11 decembrie 1955, după doi ani de lucrări la noua fabrică. Din acea unitate avea să se dezvolte, în timp, compania cunoscută astăzi sub numele de Antibiotice Iași.

Imaginile de arhivă surprind începuturile fabricii de la Iași, de la primele clădiri și instalații industriale până la oamenii care au lucrat în primele decenii ale uneia dintre cele mai importante platforme farmaceutice din România.

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Fabrica ridicată între 1953 și 1955

Povestea începe în 1953, când la Iași a început construcția unei noi fabrici destinată producerii de penicilină. Lucrările s-au încheiat în 1955, iar unitatea a primit numele de Fabrica Chimică nr. 2 Iași, se arată pe site-ul companiei.

Alegerea Iașiului nu a fost întâmplătoare. Orașul avea deja instituții de învățământ superior care puteau asigura specialiști în domenii precum biologia, chimia, medicina și farmacia. Existența unei baze de specialiști era esențială pentru dezvoltarea unei industrii farmaceutice moderne.

Noua fabrică avea o misiune extrem de importantă pentru România anilor '50: producerea internă a unui antibiotic care devenise unul dintre cele mai importante medicamente din lume.

Penicilina fusese descoperită de Alexander Fleming în 1928, iar dezvoltarea producției industriale a transformat-o într-unul dintre cele mai importante progrese medicale ale secolului XX. La Iași, primul gram de penicilină românească avea să fie produs la numai câțiva ani după dezvoltarea producției industriale la nivel mondial.

11 decembrie 1955, ziua în care s-a produs prima penicilină românească

Data de 11 decembrie 1955 a rămas momentul fondator al fabricii.

În acea zi a fost obținută prima șarjă de penicilină românească. Fabrica devenea astfel prima unitate din România și din sud-estul Europei care producea substanța activă penicilină.

Pentru industria românească, era un moment major. România nu mai depindea în aceeași măsură de importurile unui medicament considerat esențial pentru tratamentul infecțiilor.

Fabrica de la Iași avea să se dezvolte rapid, iar penicilina urma să fie doar începutul.

De ce a fost construită fabrica tocmai la Iași

În alegerea Iașiului au contat mai mulți factori.

Orașul avea o tradiție universitară și dispunea de instituții care pregăteau specialiști în domenii necesare unei asemenea industrii. Compania amintește în prezent colaborările istorice și actuale cu instituții precum Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”.

Potrivit unei relatări istorice despre dezvoltarea platformei, la începutul anilor '50 au existat și considerente geopolitice în alegerea amplasamentului pentru producția de antibiotice în România. Iașiul se afla în nord-estul țării, într-o zonă importantă din perspectiva relațiilor României cu statele din blocul estic.

Astfel, fabrica a apărut într-un oraș care putea asigura atât personal calificat, cât și infrastructura necesară unei asemenea investiții.

Din fabrica de penicilină, în fabrica de antibiotice

În primii ani, producția s-a diversificat rapid.

În 1959 a intrat în funcțiune secția de fabricație a streptomicinei, iar fabrica a început să producă și primele forme finite de medicamente, precum unguente, creme și supozitoare. Tot în acel an, Fabrica Chimică nr. 2 și-a schimbat denumirea în Fabrica de Antibiotice.

Schimbarea numelui reflecta și transformarea unității. Nu mai era doar fabrica în care se producea penicilină, ci devenise un adevărat centru de producție farmaceutică.

În anii următori au fost dezvoltate fluxuri tehnologice pentru fabricarea unor substanțe active precum eritromicina, oxitetraciclina, tetraciclina, grizeofulvina, sinerdolul și lizina.

Antibiotice a devenit în această perioadă și singurul producător din România de produse sterile pentru uz parenteral, adică medicamente injectabile.

O fabrică în continuă extindere

În primele decenii, dezvoltarea fabricii a însemnat nu doar construirea unor noi clădiri, ci și apariția unor noi tehnologii și linii de producție.

Pe platforma de la Iași erau produse substanțe active care puteau sta la baza unor medicamente fabricate ulterior atât în România, cât și în străinătate.

Unul dintre produsele importante dezvoltate la Iași a fost nistatina, substanță antifungică pentru care compania avea să dobândească, în timp, o poziție importantă pe piața internațională.

Fabrica devenea astfel un centru în care se întâlneau cercetarea, biologia, chimia și producția industrială.

1977: momentul în care Iașiul a intrat pe piața americană

Unul dintre cele mai importante momente din istoria fabricii a venit în 1977.

Fluxul de producție a substanței active streptomicină a primit autorizarea din partea Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite. Această certificare a deschis drumul către piețele internaționale.

Pentru o fabrică din România comunistă, obținerea autorizării americane reprezenta o performanță importantă.

În anii '80, aproximativ 50% din producția Antibiotice era exportată. Substanțele active fabricate la Iași ajungeau să fie folosite ca materii prime pentru o gamă largă de medicamente produse de companii românești și străine.

În aceeași perioadă, la Antibiotice au fost înregistrate 44 de brevete în industria farmaceutică, iar în procesul de producție au fost aplicate aproximativ 600 de inovații tehnologice, potrivit istoricului companiei.

Ce s-a întâmplat cu fabrica după Revoluție

După 1989, fabrica a intrat într-o perioadă complet diferită.

În 1990, Antibiotice a devenit societate comercială pe acțiuni și a preluat patrimoniul fostei Întreprinderi de Antibiotice Iași, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1200 din 12 noiembrie 1990.

Schimbarea sistemului economic a determinat și o schimbare a strategiei companiei.

Dacă înainte de 1990 fabrica producea în special substanțe active, produse sterile injectabile, unguente și supozitoare, după 1990 accentul s-a mutat tot mai mult către medicamente finite.

În scurt timp, în producție au fost introduse peste 30 de produse farmaceutice, ceea ce a consolidat poziția companiei printre producătorii români de medicamente antiinfecțioase.

Primele comprimate și capsule produse la Iași

Un alt moment important a venit în 1992, când Antibiotice a început să producă primele medicamente sub formă de comprimate.

În 1993, Ampicilina 250 mg și Oxacilina 250 mg au devenit primele capsule produse de companie pe fluxul de produse penicilinice.

Fabrica își schimba astfel din nou profilul: de la producător important de substanțe active, devenea tot mai mult un producător de medicamente finite.

Investiții de milioane de euro în anii '90

Între 1993 și 1997, compania a făcut investiții de peste 8 milioane de euro pentru modernizarea capacităților de producție și achiziționarea unor echipamente mai moderne și competitive.

Investițiile au contribuit la transformarea fabricii și la creșterea competitivității sale pe piețele externe.

Potrivit istoricului oficial al companiei, Antibiotice a ajuns în această perioadă în topul primilor cinci producători mondiali de penicilină și derivați de penicilină.

1997: Antibiotice ajunge la Bursa de Valori București

Un alt moment important a fost anul 1997.

Începând cu 14 aprilie, acțiunile Antibiotice, cu simbolul ATB, au început să fie tranzacționate la Bursa de Valori București.

Compania intra astfel într-o nouă etapă a istoriei sale, după mai bine de patru decenii de existență.

1999: certificarea GMP pentru medicamente injectabile

În 1999, Antibiotice a devenit primul producător de medicamente din România care a obținut certificarea Good Manufacturing Practice (GMP) pentru fluxul de pulberi destinate medicamentelor injectabile.

Certificarea reprezenta o confirmare importantă a respectării standardelor de calitate în producție și avea să contribuie la dezvoltarea activității internaționale a companiei.

Parcul din fața fabricii, plantat de angajați

Un detaliu mai puțin cunoscut din istoria platformei este legat de spațiul verde din fața fabricii.

Potrivit companiei, după terminarea construcției fabricii, angajații au plantat câte un copac în zona care despărțea uzina de șosea. Puieții au crescut de-a lungul deceniilor și au format o adevărată perdea forestieră de protecție.

În 2020, cu ocazia aniversării a 65 de ani de existență, zona a fost reamenajată și a devenit Parcul Prieteniei a+.

Este, într-un fel, una dintre imaginile care leagă trecutul de prezent: copacii plantați de primii angajați ai fabricii au rămas în peisaj și după transformarea vechii Fabrici Chimice nr. 2 într-o companie farmaceutică modernă.

De la fabrica de penicilină la un producător modern de medicamente

În cei 70 de ani care au trecut de la prima șarjă de penicilină, platforma industrială de la Iași s-a transformat radical.

Compania are astăzi opt fluxuri de producție distincte, iar portofoliul include medicamente sub diferite forme farmaceutice și substanțe active obținute prin procese de biosinteză.

Antibiotice a continuat să investească în capacitățile sale de producție. În 2022, compania a inaugurat o nouă fabrică de produse farmaceutice topice solide și semisolide, realizată printr-o investiție de 20 de milioane de euro. Noua unitate are o capacitate de producție de 540 de tone anual.

În 2024, compania a continuat investițiile în infrastructura energetică, inclusiv printr-un parc fotovoltaic de 2,5 MW care asigură peste un sfert din necesarul de energie al companiei, potrivit istoricului oficial.

70 de ani de la primul gram de penicilină românească

În 2025, Antibiotice a marcat 70 de ani de la înființare și 70 de ani de la fabricarea primului gram de penicilină românească.

Tot în 2025, compania a semnat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene un contract de finanțare în valoare de 75 de milioane de euro pentru proiectul „Centru de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție de medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP).

Este o investiție care arată cât de mult s-a schimbat fabrica de la Iași în șapte decenii.

În 1955, aici se producea pentru prima dată penicilină românească. Astăzi, platforma este una dintre cele mai complexe structuri de producție farmaceutică din țară.

O poveste care a început cu un singur antibiotic

Privită prin fotografiile de arhivă, istoria fabricii de la Iași spune și povestea transformării României în ultimele șapte decenii.

În 1953, începeau lucrările la Fabrica Chimică nr. 2.

În 1955, era obținută prima șarjă de penicilină românească.

În 1959, apăreau producția de streptomicină și primele forme finite de medicamente, iar fabrica devenea Fabrica de Antibiotice.

În anii '60 și '70, erau dezvoltate noi substanțe active și produse injectabile.

În 1977, autorizarea FDA pentru fluxul de streptomicină deschidea accesul la piața internațională.

În anii '80, aproximativ jumătate din producție era exportată.

În 1990, compania devenea societate pe acțiuni și își reorienta producția către medicamente finite.

În 1992, începea producția de comprimate.

În 1993, erau produse primele capsule pe fluxul de penicilinice.

În 1997, Antibiotice era listată la Bursa de Valori București.

În 1999, compania obținea certificarea GMP pentru fluxul de pulberi destinate medicamentelor injectabile.

Iar povestea continuă.

De la prima șarjă de penicilină obținută la 11 decembrie 1955 până la investițiile de zeci de milioane de euro din prezent, fabrica de la Iași a trecut prin schimbări tehnologice, economice și politice majore, fără să-și piardă însă identitatea construită în jurul producției de medicamente.

Fotografiile de arhivă din galerie surprind începuturile acestei transformări: fabrica ridicată în anii '50, instalațiile industriale, oamenii care au lucrat aici și evoluția platformei care avea să devină Antibiotice Iași.