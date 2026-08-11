Grupul Rovinari 4 va fi repornit pentru a compensa o eventuală oprire a Unității 2 Cernavodă. Poate fi pus în funcțiune în opt ore

Grupul Rovinari 4 va fi repornit pentru a compensa eventuala oprire a Unității 2 de la Cernavodă.FOTO facebook Termocentrala Rovinari

Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă şi pus la dispoziţia Sistemului Electroenergetic Naţional, iar capacitatea suplimentară de producţie a Hidroelectrica va fi utilizată în limitele tehnice şi ale resursei de apă disponibile, pentru a compensa energia ce nu va mai fi produsă de Unitatea 2 şi pentru menţinerea echilibrului SEN, informează, marţi, Ministerul Energiei, printr-un comunicat.



"La ora actuală funcționăm cu cele trei grupuri energetete din cadrul Complexului Energetic Oltenia și de asemenea suntem pregătiți să pornim al patrulea grup energetic la sucursala Rovinari.

Acest lucru se va realiza în momentul în care Dispeceratul Energetic Național ne va solicita pornirea acestui grup. În momentul în care unitatea 2 de la Cernavodă va trebui să se oprească, cu siguranță vom fi solicitați să putem porni cel de-al 4-lea grup din cadrul Complexului Energetic.

Un grup energetic se poate pune în funcțiune în 8 ore de la solicitarea Dispeceratului, iar noi pe parcursul celor 8 ore vom fi în paralel cu acest grup cu Sistem Energetic Național.

Noi operăm cu cele trei grupuri energetice, avem contracte pentru cele trei grupuri energetice, iar din motive tehnice, dacă ne apărea vreo problemă la unul din cele trei grupuri energetice, noi putem să-l înlocuim cu acest grup de rezervă pentru a nu crea dezechilibre și a ne putea onora contractele care le avem cu iciarii noștri.

Pentru acest lucru ne-am organizat ca să asigurăm cărbunele pentru cel de-al 4-lea grup. Vom putea funcționa în momentul în care pornim și ne dorim să funcționăm cel puțin 5 zile, să putem asigura cărbunele necesar. Pentru acest lucru am făcut trei angajări pentru specialiști în camera de comandă tehnică pentru a putea funcționa în siguranță cu cele patru locuri, grupuri energetice", a declarat Cosmin Trufelea, președinte directorat CEO.

Ministerul Energiei şi Dispecerul Energetic Naţional au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a Unităţii 2 de la Cernavodă, dar şi pentru menţinerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional.



"Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităţilor de import din sistemele energetice regionale şi europene, precum şi prin activarea unor resurse suplimentare de producţie la nivel naţional.

În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă şi pus la dispoziţia Sistemului Electroenergetic Naţional. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice şi ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producţie a Hidroelectrica", se arată în comunicat.



Ministerul Energiei dă asigurări că Dispecerul Energetic Naţional monitorizează permanent producţia, consumul, rezervele disponibile şi posibilităţile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcţie de necesităţile reale ale sistemului.



"Limitarea în tranşe a consumului pentru anumiţi mari consumatori industriali, în intervalul 19:00 - 23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate şi ar putea fi aplicată doar dacă evoluţia Sistemului Electroenergetic Naţional o va impune, iar celelalte opţiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizaţi de mecanismul de limitare a consumului", transmite instituţia.





