Ministerul Energiei: Centrala de la Cernavodă a început procedurile pentru oprirea Unității 2. Sunt preventive, nu indică un incident

1 minut de citit Publicat la 11:51 11 Aug 2026 Modificat la 11:51 11 Aug 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Sursa foto: Hepta

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice pentru oprirea controlată a Unității 2, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării și a nivelului apei în zona pompelor de răcire, iar dacă prognoza rămâne nefavorabilă, reactorul ar urma să fie oprit în cursul acestei săptămâni, a anunțat marți, Ministerul Energiei.

Ministerul anunță într-un comunicat de presă că procedurile sunt preventive și fac parte din pregătirea obișnuită pentru oprirea în siguranță a unei unități nucleare. Acestea nu indică producerea unui incident la centrală, a subliniat ministerul.

Oprirea controlată va fi realizată dacă nivelul apei nu va mai permite funcționarea în condiții de siguranță a sistemelor de răcire ale Unității 2.

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit mai multe măsuri pentru a compensa energia care nu va mai fi produsă de reactor și pentru a menține echilibrul Sistemului Electroenergetic Național.

O parte din necesar va fi acoperită prin importuri de energie din sistemele regionale și europene. În același timp, vor fi activate capacități suplimentare de producție din România.

Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului național. Hidroelectrica va crește, la rândul său, producția în limitele permise de capacitățile tehnice și de rezervele de apă disponibile.

Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele de energie și posibilitățile de import. Măsurile vor fi aplicate treptat, în funcție de nevoile reale ale sistemului.

Limitarea consumului unor mari companii industriale în intervalul 19.00 -23.00 este prevăzută doar ca ultimă soluție și va fi aplicată doar dacă celelalte variante nu vor fi suficiente pentru menținerea stabilității sistemului, mai adaugă Ministerul Energiei.

Consumatorii casnici nu sunt vizați de eventualele limitări ale consumului, a subliniat Ministerul Energiei.

Măsurile sunt aplicate în baza Hotărârii Guvernului nr. 603/2026 privind siguranța pieței de energie electrică și a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026, prin care a fost declarată starea de alertă la nivel național în contextul scăderii producției de energie provocate de situația hidrometeorologică.

Autoritățile au în vedere și Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2026. Documentul stabilește ordinea măsurilor care pot fi luate pentru protejarea Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei, Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați urmăresc în timp real evoluția situației.

Ministerul le recomandă populației, instituțiilor publice și companiilor să consume energia în mod responsabil, în special în intervalul 19.00-23.00. Reducerea voluntară a consumului în aceste ore poate diminua presiunea asupra sistemului energetic.