O țară din Europa caută 150.000 de muncitori în construcții. Salariile ajung la 7.000 de euro lunar

Germania se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muncitori în construcții. Foto: Getty Images

Germania se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muncitori în construcții și are nevoie de aproximativ 150.000 de persoane calificate în acest sector, potrivit Institutului Economic German (IW). Printre meseriile căutate se numără zidarii, electricienii, instalatorii, tâmplarii și zugravii, iar salariile pot ajunge, în funcție de calificare și responsabilitate, până la 7.000 de euro brut pe lună, scrie El Espanol.

Deficitul de personal poate reprezenta o oportunitate și pentru românii care vor să lucreze în Germania. Fiind cetățeni ai Uniunii Europene, românii au acces liber pe piața germană a muncii și nu au nevoie de permis de muncă.

Germania, cea mai mare economie a Europei, se confruntăcu dificultăți serioase în găsirea angajaților, iar construcțiile sunt printre domeniile cele mai afectate.

Îmbătrânirea forței de muncă, pensionarea unui număr mare de angajați, lipsa unei noi generații care să le ia locul și deficitul de personal tehnic calificat au accentuat problema în ultimii ani.

Situația este cu atât mai complicată cu cât sectorul construcțiilor ar urma să beneficieze în 2026 de reluarea unor proiecte publice și private amânate anterior, dar și de investițiile în creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Cu toate acestea, aproximativ una din trei companii din construcții are posturi pe care nu reușește să le ocupe.

Ce meserii sunt căutate și ce salarii se oferă

Printre cei mai căutați se numără electricienii, instalatorii sanitari și de încălzire, zidarii, tâmplarii, dulgherii, zugravii, muncitorii specializați în finisaje și montatorii de schele.

Salariile diferă considerabil în funcție de experiență și calificare.

Un muncitor necalificat sau un ajutor poate câștiga, de regulă, între 1.900 și 2.500 de euro brut pe lună, iar pentru unele posturi salariile pot ajunge până la aproximativ 2.800 de euro.

În cazul muncitorilor calificați, veniturile sunt mai mari. Un zidar calificat poate primi între aproximativ 2.800 și 3.500 de euro brut pe lună.

Electricienii, instalatorii sanitari și instalatorii de sisteme de încălzire pot ajunge la salarii cuprinse între 2.800 și 3.800 de euro brut lunar.

Pentru posturile cu mai multă responsabilitate, sumele cresc considerabil. Un maistru sau un responsabil de echipă poate câștiga între 3.800 și 5.000 de euro brut pe lună, în timp ce salariul unui șef de șantier poate varia între 4.500 și 7.000 de euro brut.

Salariul minim legal în Germania este, începând cu 1 ianuarie 2026, de 13,90 euro brut pe oră, însă remunerațiile din multe meserii calificate din construcții sunt mai mari.