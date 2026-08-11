David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în semfinalele probei de 100 m liber la Europenele de Natație de la Paris

1 minut de citit Publicat la 13:34 11 Aug 2026 Modificat la 13:34 11 Aug 2026

David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în semfinalele probei de 100 m liber la Europenele de Natație de la Paris FOTO: Hepta

David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în semifinalele probei de 100 m liber, cu cel mai bun timp din serii, 47 sec 13/100, marţi, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris.

Croatul Jere Hribar a reuşit al doilea timp din serii, 47 sec 80/100.

Semifinalele vor avea loc marţi seara, de la 20:32, respectiv 20:36, ora României, iar finala este programată miercuri seara (19:52).

Tot marţi, Andrei-Theodor Proca a fost al 12-lea în seriile probei de 800 m liber (7 min 54 sec 26/100), ratând calificarea în finală.

Alexandru Constantinescu a fost înregistrat cu al 27-lea timp din seriile probei de 200 m spate (1 min 59 sec 62/100), în timp ce Tudor-Andrei Iordache a fost al 38-lea (2 min 02 sec 90/100).

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.