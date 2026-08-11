„Ar fi o greșeală teribilă”. Donald Trump îi ia apărarea lui Gianni Infantino în scandalul de la FIFA

Infantino și-a cerut scuze pentru propunerea sa de a crea Fifa Forward Enterprise (FFE). Foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump a avertizat FIFA că ar face o „greșeală teribilă” dacă l-ar înlocui pe Gianni Infantino de la conducerea federației internaționale, relatează The Guardian.

Infantino este în centrul unui scandal uriaș după ce a înaintat un plan de a vinde acțiuni ale Cupei Mondiale către investitori privați. A renunțat rapid la idee, și-a cerut scuze, dar scandalul a rămas. Organismul de conducere al fotbalului european, UEFA, amenință în continuare că va boicota Cupa Mondială, precizând că și-a pierdut încrederea în Infantino.

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a avertizat că înlocuirea președintelui FIFA ar fi o mișcare costisitoare:

„FIFA ar face o greșeală teribilă dacă, pentru orice motiv, ar lua în considerare să-l înlocuiască pe președintele Gianni Infantino. El este fantastic, tocmai a prezidat cea mai de succes Cupă Mondială. Dacă el pleacă, nu va mai fi niciodată de succes sau profitabilă”, a scris Trump.

UEFA și alte două confederații au avut deja discuții incipiente despre organizarea de competiții de fotbal ele însele, după controversa iscată de Infantino.

UEFA, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) și Concacaf, organismul care coordonează fotbalul din Caraibe, America de Nord și America Centrală, l-au acuzat pe Infantino că i-a „indus în eroare”. Confederațiile ar vrea să îi ofere șansa să demisioneze și să părăsească funcția cu demnitate fără să candideze pentru a fi reales în martie anul viitor. În același timp însă, vor să se protejeze cât mai mult de această criză.

UEFA a amenințat anterior cu boicotarea competițiilor FIFA.

Infantino și-a cerut scuze pentru propunerea sa de a crea Fifa Forward Enterprise (FFE), o companie care să gestioneze aspectele comerciale și operaționale ale turneelor FIFA, în cadrul unui plan care prevedea vânzarea a aproximativ 20% din companie către investitori privați.

Însă, într-o scrisoare deschisă semnată de șefii UEFA, AFC și Concacaf, FIFA este îndemnată să demareze o anchetă independentă privind planul lui Infantino, fără ca elvețianul să fie menționat direct:

„Conducerea fotbalului nu este un bun personal. Nu este vorba despre deținerea sau revendicarea puterii. Este o responsabilitate de a servi familia fotbalului care i-a încredințat această funcție. Când încrederea aceasta este distrusă prin înșelăciune, când un individ se pune pe el deasupra colectivului care i-a încredințat autoritatea, atunci această datorie a fost abandonată”.