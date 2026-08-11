Zelenski spune că Rusia a primit rachete și soldați din Coreea de Nord: „Pentru prima dată, nu poate purta un război fără întăriri”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că Rusia se pregătește să staționeze mai multe trupe nord-coreene pe teritoriul său și că a primit mai multe rachete balistice de la Phenian. Zelenski a avertizat în repetate rânduri cu privire la adâncirea legăturilor militare dintre Moscova și Phenian, adesea în timp ce a făcut apel la mai multe aprovizionări occidentale pentru apărare aeriană. „Pentru prima dată în istoria sa, Rusia nu poate purta un război fără întăriri din partea Coreei de Nord”, a spus el, scrie Euronews.
„Acum se pregătesc să desfășoare un contingent suplimentar de coreeni pe teritoriul lor. Au primit, imaginați-vă, rachete balistice suplimentare din Coreea de Nord”, a adăugat el, într-un mesaj postat pe X.
El a îndemnat însă Japonia și Coreea de Sud să ofere ajutor pentru apărarea aeriană, spunând că acest lucru este necesar pentru a limita forța Phenianului, care devine din ce în ce mai puternică datorită experienței pe care o acumulează în timp ce ajută Moscova.
„Pentru prima dată în istoria sa, Rusia nu poate purta un război fără întăriri din partea Coreei de Nord. În prezent, se pregătește să desfășoare pe teritoriul său un contingent suplimentar din Coreea de Nord. De asemenea, a primit rachete balistice suplimentare din Coreea de Nord. Toată lumea trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest lucru.
Nu este vorba doar de viețile oamenilor din Ucraina și nici doar de amenințările cu care ne confruntăm. Rachetele balistice și alte arme ale Coreei de Nord sunt perfecționate prin colaborarea cu Rusia. Cu cât sunt mai multe atacuri nord-coreene aici, în Ucraina, în Europa, cu cât sunt folosite mai mult rachetele și soldații lor, cu cât își remediază mai mult deficiențele și punctele vulnerabile, cu atât mai mare va fi pericolul ulterior pentru Japonia, Republica Coreea, Filipine și alte țări din regiune.
De aceea, atunci când vorbim despre necesitatea unei acțiuni comune, a coordonării și a sprijinului reciproc, atunci când vorbim despre necesitatea de a ne ajuta să ne consolidăm apărarea aeriană, vorbim, de fapt, și despre a-i tăia Coreei de Nord pofta și orice interes de a veni aici – pe teritoriul nostru și în spațiul nostru aerian – cu armele sale, pentru a învăța cum să poarte război. Toți cei de pe glob care respectă viața umană trebuie să se unească în luarea de măsuri pentru a proteja oamenii”, a publicat Zelenski, pe X.
For the first time in its history, Russia cannot wage war without reinforcements from North Korea. It is now preparing to deploy an additional North Korean contingent on its territory. It has also received additional ballistic missiles from North Korea. Everyone around the world…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2026
Coreea de Nord a devenit unul dintre cei mai apropiați parteneri militari ai Rusiei de când președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat un pact de apărare reciprocă în iunie 2024.
Moscova a folosit trupele nord-coreene într-o contraofensivă mai târziu în acel an, care a împins forțele ucrainene în afara regiunii de frontieră Kursk.
Ofensiva din Kursk
Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Rusia împotriva forțelor ucrainene, a declarat agenția de spionaj sud-coreeană anul trecut în fața parlamentarilor.
Serviciul Național de Informații Sud-Coreean (NIS) a declarat în fața unei comisii parlamentare că țara vecină s-a ales cu aproximativ 4.700 de victime, inclusiv răniți și decese.
Aproximativ 2.000 de soldați răniți au fost repatriați în Coreea de Nord pe calea aeriană sau cu trenul între ianuarie și martie, potrivit NIS.
„Soldații morți au fost incinerați în Rusia înainte ca rămășițele lor să fie trimise acasă”, a declarat agenția de informații.
Evaluarea a venit după ce Phenianul a confirmat, pentru prima dată, că a trimis trupe pentru a ajuta Rusia să recucerească părți din regiunea Kursk, unde Ucraina a preluat controlul, într-o incursiune surpriză.
„Între timp, economia Coreei de Nord dădea semne de redresare, pe măsură ce Phenianul a consolidat legăturile comerciale și diplomatice cu Rusia și China”, a declarat ministerul sud-coreean pentru unificare într-un raport din aprilie.
Planificarea socialistă rigidă și cheltuielile militare ridicate au subminat creșterea economică a Coreei de Nord timp de ani de zile, la fel ca și sancțiunile internaționale radicale care vizau împiedicarea dezvoltării armelor nucleare.
China a fost mult timp principalul susținător economic al țării izolate diplomatic, deși Phenianul s-a apropiat și de Moscova de când a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.
Aceste relații conduc acum la o îmbunătățire a perspectivelor economice, Nordul părând să fi „depășit o perioadă de contracție” și „a intrat într-o fază de redresare treptată”, potrivit ministerului sud-coreean.
Analiștii au declarat că Nordul primește, de asemenea, asistență economică și tehnologică militară din partea Rusiei în schimbul trimiterii de trupe și muniții pentru a-l ajuta în lupta împotriva Ucrainei.