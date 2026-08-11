Zelenski spune că Rusia a primit rachete și soldați din Coreea de Nord: „Pentru prima dată, nu poate purta un război fără întăriri”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că Rusia se pregătește să staționeze mai multe trupe nord-coreene pe teritoriul său și că a primit mai multe rachete balistice de la Phenian. Zelenski a avertizat în repetate rânduri cu privire la adâncirea legăturilor militare dintre Moscova și Phenian, adesea în timp ce a făcut apel la mai multe aprovizionări occidentale pentru apărare aeriană. „Pentru prima dată în istoria sa, Rusia nu poate purta un război fără întăriri din partea Coreei de Nord”, a spus el, scrie Euronews.

„Acum se pregătesc să desfășoare un contingent suplimentar de coreeni pe teritoriul lor. Au primit, imaginați-vă, rachete balistice suplimentare din Coreea de Nord”, a adăugat el, într-un mesaj postat pe X.

El a îndemnat însă Japonia și Coreea de Sud să ofere ajutor pentru apărarea aeriană, spunând că acest lucru este necesar pentru a limita forța Phenianului, care devine din ce în ce mai puternică datorită experienței pe care o acumulează în timp ce ajută Moscova.

„Pentru prima dată în istoria sa, Rusia nu poate purta un război fără întăriri din partea Coreei de Nord. În prezent, se pregătește să desfășoare pe teritoriul său un contingent suplimentar din Coreea de Nord. De asemenea, a primit rachete balistice suplimentare din Coreea de Nord. Toată lumea trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest lucru.

Nu este vorba doar de viețile oamenilor din Ucraina și nici doar de amenințările cu care ne confruntăm. Rachetele balistice și alte arme ale Coreei de Nord sunt perfecționate prin colaborarea cu Rusia. Cu cât sunt mai multe atacuri nord-coreene aici, în Ucraina, în Europa, cu cât sunt folosite mai mult rachetele și soldații lor, cu cât își remediază mai mult deficiențele și punctele vulnerabile, cu atât mai mare va fi pericolul ulterior pentru Japonia, Republica Coreea, Filipine și alte țări din regiune.

De aceea, atunci când vorbim despre necesitatea unei acțiuni comune, a coordonării și a sprijinului reciproc, atunci când vorbim despre necesitatea de a ne ajuta să ne consolidăm apărarea aeriană, vorbim, de fapt, și despre a-i tăia Coreei de Nord pofta și orice interes de a veni aici – pe teritoriul nostru și în spațiul nostru aerian – cu armele sale, pentru a învăța cum să poarte război. Toți cei de pe glob care respectă viața umană trebuie să se unească în luarea de măsuri pentru a proteja oamenii”, a publicat Zelenski, pe X.

For the first time in its history, Russia cannot wage war without reinforcements from North Korea. It is now preparing to deploy an additional North Korean contingent on its territory. It has also received additional ballistic missiles from North Korea. Everyone around the world… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2026