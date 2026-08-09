Ucraina a bombardat un sistem rusesc de apărare aeriană aflat în apropierea "Palatului lui Putin" de la Marea Neagră

2 minute de citit Publicat la 15:01 09 Aug 2026 Modificat la 15:09 09 Aug 2026

Sursa foto: capturi navalny.com

Mai multe drone ucrainene au ţintit şi au distrus un sistem de rachete antiaeriene S-400 Triumph în Gelendjik, în ţinutul Krasnodar, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sistemul era amplasat lângă „palatul lui Putin” de pe coasta Mării Negre, notează Moscow Times.

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Forțelor Armate Ucrainene, a raportat atacul pe canalul său de Telegram, menționând că S-400 lansase șase rachete în ziua precedentă, 8 august. "Sistemul S-400 din Gelendjik, pe coastă, chiar lângă catacombe, a ars timp de trei ore”, a scris Madyar.

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Pe lângă S-400, alte patru poziții rusești de apărare aeriană au fost lovite în acest atac. Acestea includeau un sistem de rachete antiaeriene Tor în apropierea satului Pudovoy din regiunea Rostov, un sistem de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir-S1 din Eysk, în regiunea Krasnodar, o stație radar Podlet-K1 din Golovatovka, în regiunea Rostov, și un radar Kasta 2E2 din Latonovo, în regiunea Rostov.

Brovdi a raportat, de asemenea, distrugerea a trei nave aparținând „flotei din umbră” rusești în Marea Neagră - un petrolier și două vrachiere.

Pe 3 august, o dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă din Arkhipo-Osipovka (parte a municipalității Gelendzhik), ucigând șapte persoane și rănind cel puțin alte 40. Orașul este situat la aproximativ 22 de kilometri de „Palatul lui Putin”.

"Palatul lui Putin" are 17.700 de metri pătrați

Complexul cunoscut sub numele de "Palatul lui Putin" este o proprietate de 17.700 de metri pătrați situată pe coasta Mării Negre, la aproximativ 20 de kilometri de Gelendjik.

Conform anchetei lui Alexei Navalnîi, proprietatea include un restaurant, un heliport, un patinoar, o biserică, un amfiteatru, o casă de oaspeți, o benzinărie și un pod de 80 de metri.

Clădirea principală, conform anchetei, găzduiește o piscină cu discotecă acvatică, un centru spa, saune și băi turcești, facilități de producție, o bibliotecă și un salon de muzică.

Deasupra complexului a fost stabilită o zonă de interdicție aeriană, iar cele aproximativ 7.000 de hectare adiacente, conform anchetei, aparțin FSB. FBK estimează că construcția complexului a costat cel puțin 100 de miliarde de ruble.