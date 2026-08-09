Un bărbat a murit pe plaja din Mamaia. A făcut infarct când a intrat în apă

<1 minut de citit Publicat la 15:30 09 Aug 2026 Modificat la 15:30 09 Aug 2026

Un bărbat a murit pe plaja din Mamaia. A făcut infarct când a intrat în apă. FOTO: Profimedia Images

Un bărbat de 56 de ani a murit după ce s-a prăbușit în apă, în stațiunea Mamaia. Turistul era în vacanță împreună cu soția și ar fi avut probleme medicale încă de la sosirea pe litoral.

Potrivit martorilor, bărbatul ar fi stat mai mult timp la soare, după care a intrat în mare și, la scurt timp, s-a prăbușit.

Salvamarii au intervenit imediat, l-au scos din apă și au început manevrele de resuscitare. Totodată, a fost cerut ajutor la 112.

Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a continuat eforturile de resuscitare. În ciuda manevrelor efectuate, bărbatul nu a mai putut fi salvat, iar medicii au declarat decesul.

Turistul ar fi suferit o problemă cardiacă, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de specialiști.

Persoanele care au stat mult timp la soare sunt sfătuite să evite intrarea bruscă în apă, mai ales dacă diferența de temperatură este mare.

Trecerea bruscă de la căldură la apa rece poate produce un șoc asupra organismului și poate avea consecințe grave.