Bătaie cu macete, cuţite şi spray lacrimogen, în plină stradă, la Târgu Jiu. Imaginile au fost filmate

Bătaie cu macete, cuţite şi spray lacrimogen, în plină stradă, la Târgu Jiu. FOTO: captura foto Antena 3 CNN

Scandal cu macete, cuţite şi spray lacrimogen, în plină stradă, la Târgu Jiu. Trei bărbaţi s-au luat la bătaie, iar conflictul a degenerat rapid. Scenele violente au fost filmate.

Conflictul violent a izbucnit în plină stradă, într-un cartier din municipiul Târgu Jiu. Trei persoane s-au agresat pe strada Minerilor, iar scenele, în care apar arme albe și un spray lacrimogen, au fost filmate.

Locuitorii din zonă au alertat poliția, iar echipajele ajunse la fața locului au identificat inițial una dintre persoanele implicate și au condus-o la sediul Poliției Municipiului Târgu Jiu pentru verificări.

Ulterior, pe baza imaginilor și a cercetărilor efectuate, polițiștii i-au identificat și pe ceilalți doi participanți la altercație. Este vorba despre un adolescent de 16 ani și un tânăr de 20 de ani, ambii din Târgu Jiu. Cei doi au fost duși la sediul poliției pentru audieri și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs conflictul.

Potrivit imaginilor filmate în timpul incidentului, participanții aveau asupra lor obiecte tăietoare, iar unul dintre ei a folosit și un spray lacrimogen. Deocamdată, nu se cunoaște motivul de la care a pornit scandalul.

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a transmis că incidentul a fost semnalat în data de 8 august 2026. Din primele verificări nu a rezultat că vreo persoană ar fi fost rănită.

În urma probelor administrate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, adolescentul de 16 ani și tânărul de 20 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj și urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri corespunzătoare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs altercația și pentru dispunerea tuturor măsurilor legale.