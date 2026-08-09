"Le înțelegem toate punctele slabe". Zelenski e "mulțumit" de "campania de 40 de zile" a Ucrainei și dezvăluie ce va urma

Zelenski e "mulțumit" de "campania de 40 de zile" a Ucrainei și dezvăluie ce va urma. FOTO: Getty Images

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, că este "mulțumit" de rezultatele unei operațiuni desfășurate timp de 40 de zile, cu scopul de a obliga Rusia "să pună capăt războiului". Liderul de la Kiev a sugerat că forțele ucrainene vor continua să atace infrastructura logistică a Rusiei și după expirarea perioadei stabilite inițial, scrie Kyiv Independent.

La sfârșitul lunii iunie, Zelenski a ordonat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) să desfășoare această operațiune. Campania s-a încheiat după ce Ucraina a scos din funcțiune zeci de cisterne rusești folosite pentru aprovizionarea Crimeei ocupate și a distrus numeroase depozite din Rusia aparținând retailerului online Wildberries.

Detaliile privind conținutul efectiv al campaniei au rămas puține până la încheierea acesteia, când SBU a publicat, la 4 august, un comunicat în care a precizat acțiunile pe care le-a inclus în operațiune. Potrivit instituției, campania "a urmărit slăbirea simultană a unor elemente-cheie ale mașinăriei militare ruse".

"Sunt mulțumit, categoric. În ceea ce privește răspunsurile noastre în domeniul logistic, înțelegem cât de mult au pierdut. Au probleme majore", a declarat Zelenski într-un amplu interviu acordat televiziunilor ucrainene.

"După ce au început să atace logistica noastră, am identificat o altă operațiune logistică și le-am răspuns. Pierderile de acolo sunt uriașe: un trilion de ruble, adică aproximativ 12,2 miliarde de dolari. A fost o operațiune foarte reușită a forțelor ucrainene", a adăugat președintele.

Deși operațiunea nu a dus la încheierea războiului pe scară largă declanșat de Rusia, oficiali ucraineni familiarizați cu planificarea campaniei au declarat anterior pentru Kyiv Independent că unul dintre principalele sale obiective politice depășea perioada anunțată de 40 de zile. Kievul ar fi urmărit ca populația rusă să resimtă mai direct consecințele războiului, în perspectiva influențării alegerilor din septembrie.

În timpul interviului, Zelenski a făcut referire la efectele războiului asupra populației Rusiei și a sugerat că atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice ruse vor continua.

"Ei și-au permis mult timp să atace ținte nemilitare și trebuie să știe că Ucraina lovește obiective militare. Dar, dacă vor continua, le cunoaștem toate punctele slabe. De la începutul agresiunii ruse, noi nu am mai avut o viață normală și nici obiceiurile de dinainte. Rusia nu simte acest lucru. Evident, dacă mărfurile nu vor mai ajunge la consumatorii obișnuiți din Rusia din cauza problemelor logistice, acest lucru va fi resimțit, în mod firesc, de populația rusă", a spus Zelenski.

"Nu aș sfătui Rusia să continue atacurile asupra logisticii ucrainene, deoarece am studiat foarte bine cum funcționează sistemul logistic al Rusiei", a adăugat liderul de la Kiev.

În timp ce Ucraina încearcă să lovească infrastructura logistică rusă, Moscova și-a intensificat atacurile de amploare asupra orașelor ucrainene. În același timp, Ucraina se confruntă cu un deficit de sisteme și muniții pentru apărarea antiaeriană.

Un nou atac nocturn, lansat asupra Kievului la 8 august, a ucis patru persoane, printre care un copil de trei ani, și a rănit alte opt, potrivit informațiilor transmise de Zelenski și de autoritățile locale.