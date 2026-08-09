Crin Antonescu consideră că Nicuşor Dan ar trebui să demisioneze dacă nu rezolvă criza politică: "Formula pro-europeană a eșuat"

Crin Antonescu consideră că Nicuşor Dan ar trebui să demisioneze dacă nu rezolvă criza politică. Foto: Hepta

Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat sâmbătă la Antena 3 CNN că România se află în actuala situaţie politică din cauză că "formula pro-europeană" propusă electoratului la cele mai recente alegeri "a eşuat". El a spus că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să caute o formulă de guvernare inclusiv fără PNL și că, dacă Nicuşor Dan nu poate rezolva această problemă a guvernării, atunci ar trebui să demisioneze.

"Am ajuns în această situaţie pentru că o formulă care a fost vândută încă din alegeri, vândută şi la alegerile prezidenţiale şi vândută într-o retorică electorală sub formula pro-europeni, pro-occidentali, mai nou, spune domnul preşedinte, a eşuat. De ce, cum, cine e vinovat? Putem să avem fiecare păreri. Asta contează, faptul este că a eşuat!", a afirmat Crin Antonescu.

Fostul preşedinte al PNL spune că, deşi unul dintre cuvintele pe care premierul Ilie Bolojan le foloseşte în apariţiile sale publice este "responsabilitate", şeful Guvernului demis prin moţiune de cenzură este cel care "se comportă cel mai puţin responsabil", întrucât nu vrea ca PNL să participe la "vreo formulă de guvernare alta decât una condusă de domnia sa, una acceptată şi de USR sau formule fantasmagorice precum cea cu Sigfried Mureşan".

"Din acel moment înseamnă că trebuie căutată o formulă fără PNL", a considerat Crin Antonescu, el adăugând că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit "să rezolve problema" privind guvernarea.

În momentul în care i s-a atras atenţia că este posibil ca preşedintele să vrea, însă să nu poată rezolva această problemă privind învestirea unui guvern, Antonescu a răspuns: "Staţi puţin! Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!".

"Eu ştiu că noi numai de suspendări, nici n-am pus problema şi de alegere anticipată şi la preşedinte n-avem nevoie, dar să ştiţi că un preşedinte, ca să merite să îl am, trebuie să poată. Nu altceva decât îi prescrie Constituţia, dar aia trebuie să poată!", adaugă Crin Antonescu.

El consideră că şeful statului ar trebui să acţioneze deciziv nu cum a făcut-o până acum: "Domnul Nicuşor Dan ba îi mustră, ba invită, ba îi aşteaptă, când, de fapt, trebuie să acţioneze decisiv. De trei luni domnul Nicuşor Dan ne roagă pe noi, cetăţenii, să fim calmi, anunţându-ne că vom trece şi prin asta - trecem, sigur că trecem! - şi doi: rugându-se de partide să fie responsabile, cum trebuie să mai fie ele. Or, e momentul în care domnul preşedinte, de-aia e preşedinte, trebuie să acţioneze!", a mai afirmat Crin Antonescu.