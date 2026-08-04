UDMR nu exclude să susțină un Guvern PSD. Tanczos Barna: „Probabil în două săptămâni o să avem rezultate”

Vicepremierul interimar a adăugat că nicio variantă de guvern nu trebuie exclusă în momentul de față. Foto: Agerpres

UDMR nu exclude să susțină un Guvern PSD pentru a încheia criza politică. „Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de faţă”, a declarat vicepremierul interimar Tanczos Barna, potrivit Agerpres. Senatorul UDMR a adăugat că un guvern cu drepturi depline ar putea fi învestit cel mai devreme în ultima săptămână din august.

Tanczos Barna a fost întrebat marți, la Senat, dacă UDMR ar putea vota pentru un guvern format în jurul PSD. Senatorul UDMR nu a exclus această variantă, adăugând că negocierile se vor intensifica spre sfârşitul lunii august şi că prioritatea este formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline.



„Sunt foarte multe variante şi în momentul de faţă pe masă. Cred că este prematur. În ultima săptămână din august probabil se vor intensifica aceste negocieri. Un lucru este cert: avem nevoie de un guvern în cel mai scurt timp posibil cu atribuţii şi cu puteri de pline.

Nu se mai poate continua în forma aceasta, nu se mai poate continua cu toate hotărârile de guvern suspendate în instanţă, nu se poate continua cu proceduri parlamentare extraordinare pentru fiecare lege”, a afirmat Tanczos Barna.

Vicepremierul interimar a adăugat că nicio variantă de guvern nu trebuie exclusă în momentul de față, dar o soluție trebuie să fie găsită pentru a încheia criză politică.



„Am văzut, PNL nu vrea cu PSD, PSD nu vrea cu PNL-USR. Până sunt în această situaţie, lucrurile se pot rezolva foarte complicat, foarte greu, dar, încă o dată, probabil în două săptămâni o să avem rezultate. (...)

Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de faţă. (...) Toate opţiunile sunt pe masă, pentru că cel mai important este să avem un guvern de drept. (...) Neavând soluţie, toate scenariile sunt reluate.

De asta am spus că toate variantele sunt în continuare pe masă. Sunt variante propuse de PNL, variante propuse de PSD. Probabil şi domnul preşedinte are propria viziune cum ar trebui rezolvate problemele. Orice este posibil în momentul de faţă. Important este să se găsească cel mai bine soluţia”, a mai spus senatorul UDMR.

Senatorul UDMR a estimat că noul guvern ar putea fi constituit în ultima săptămână din august, iar cel târziu în prima săptămână a lunii septembrie.



Întrebat dacă UDMR îl mai susţine pe Siegfried Mureşan ca propunere de premier, Tanczos Barna a spus: „Este ultima fază a propunerilor de prim-miniştri, unde s-au oprit lucrurile, domnul Grindeanu şi domnul Siegfried Mureşan sunt cele două persoane care, în procedura clasică de propunere de premier, au rămas pe masă, acolo ne-am oprit, dacă lucrurile se reiau de acolo, o să vedem”.



„Este astăzi ultima propunere făcută. Nu am zis că îl susţin. Am zis că este ultima propunere. Nu am zis că nu-l susţin. Am spus că este ultima propunere, nu sunt discuţii pe această propunere”, a adăugat Tanczos Barna.

Vicepremierul interimar a insistat asupra importanței învestirii unui guvern cu puteri depline. De exemplu, Tanczos Barna a spus că nu e firesc ca, pentru acordarea sprijinului destinat agricultorilor, să fie necesară convocarea Parlamentului, în condiţiile în care în celelalte state membre ale UE aceste măsuri sunt deja în curs de implementare.



„Toate acestea ne întârzie şi nu persoana este importantă, cea care ocupă vremelnic poziţia de ministru, ci este importantă soluţia democratică, politică în interesul fermierilor”, a mai spus Tanczos Barna.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adoptate ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a nominalizat doi premieri de la începutul crizei politice: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate, și Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament.

Șeful statului a spus că nu va face o nouă nominalizare nouă până când nu va avea certitudinea că există șanse să strângă o majoritate. În acest moment, PNL-USR-UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.