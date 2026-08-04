SUA sancționează mai multe entități ruse asociate Kremlinului pentru activități legate de „proliferarea armelor de distrugere în masă”

1 minut de citit Publicat la 18:49 04 Aug 2026 Modificat la 18:49 04 Aug 2026

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Statele Unite au impus sancțiuni mai multor structuri ale ministerului rus al apărării, unor două companii rusești și unui număr de cinci cetățeni ruși, a anunțat Departamentul de Stat într-un mesaj publicat pe 4 august, citat de Kyiv Independent.

Măsurile vizează Direcția Principală pentru Rachete și Artilerie, Centrul 1061 de sprijin tehnico-material, Direcția pentru Cercetări Avansate Interarme și Proiecte Speciale, precum și Forțele Terestre Ruse. Sancțiunile se aplică și oricăror structuri succesoare, subdiviziuni sau filiale ale entităților incluse pe listă.

Departamentul de Stat a sancționat, de asemenea, companiile rusești International Invest Company și Gedion Alpha Company, precum și cetățenii ruși Aleksandr Prihodko, Andrei Gusev, Andrei Kosolapov, Vladislav Morozik și Serghei Țibarev.

Potrivit anunțului diplomației SUA, persoanele și structurile vizate au desfășurat activități care justifică aplicarea de sancțiuni în temeiul legislației americane privind neproliferarea armelor de distrugere în masă, în legătură cu Iranul, Coreea de Nord și Siria.

Sancțiunile au intrat în vigoare pe 24 iulie și vor rămâne valabile timp de doi ani, dacă nu vor fi ridicate mai devreme de Departamentul de Stat.

Măsurile le interzic agențiilor guvernamentale americane să cumpere bunuri sau servicii de la structurile sancționate, să le acorde asistență ori să le vândă armament.

Anunțul vine după ce Senatul SUA a votat, pe 28 iulie, pentru continuarea procedurii legislative în cazul unui proiect bipartizan de sancțiuni împotriva Rusiei, promovat de Lindsey Graham, senatorul american care a murit în urmă cu câteva săptămâni.

Cea mai recentă versiune a proiectului, prezentată pe 14 iulie, la scurt timp după moartea lui Graham, urmărește să reducă veniturile Rusiei din energie prin impunerea de taxe vamale și a altor măsuri împotriva țărilor care continuă să cumpere petrol și gaze rusești.

La solicitarea lui Donald Trump, proiectul revizuit include și sancțiuni împotriva Iranului, aliat al Rusiei.

Proiectul nu a devenit încă lege și trebuie aprobat atât de Senat, cât și de Camera Reprezentanților.